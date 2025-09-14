【PARIGOT別注】JIL SANDER(ジルサンダー)との特別なコラボレーションアイテムが登場！
1925年、広島・尾道で創業した株式会社アクセは、2025年に創業100周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、セレクトショップ「PARIGOT(パリゴ)」から、100周年記念の特別別注アイテムをご用意いたしました。長い歴史と培った審美眼を背景に、今を代表するブランドとの協業で生まれたこのアイテムは、"100年の歩みとこれからの未来"をつなぐ特別なコレクションです。
JIL SANDER初となるバイカラーで作成された特別なCANNOLO。
■商品概要
KINTSUGI
RAVEN
◇商品名
【JIL SANDER(ジルサンダー)】 SPECIAL CANNOLO FOR PARIGOT
◇カラー
KINTSUGI , RAVEN
◇価格
\258,500(税込)
◇お取り扱い店舗
《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》
麻布台ヒルズ店
《PARIGOT》
福山店 , 尾道店 , 松山店
《ONLINE》
PARIGOT ONLINE
詳細を見る :
https://www.parigot.jp/p/search?tag=jilsander&tag=100th_ex&tag=&tag=&tag=&tag=&minprice=&maxprice=&keyword=&page=&sort=priority
■創業100周年を彩る、JIL SANDERの特別なバッグ
株式会社アクセ創業100周年に登場するのは、JIL SANDER初のバイカラーとなった『CANNOLO(カンノーロ)』の2型。
鳥のレイヴンをイメージした黒が基調の『REVEN(レイヴン)』と、日本の伝統技法、金継ぎをイメージした『KINTSUGI(金継ぎ)』です。
PARIGOTバイヤーが熱望していたバイカラーをお願いしたところ、JIL SANDERデザインチームも「これまで展開のなかった特別なカラー」として意欲的に取り組んでくださり、今回のコラボレーションが実現。
まさに願いが叶った逸品となりました。
詳細を見る :
https://www.parigot.jp/contents/blogs/20250910-jilsander/?staffname=
■会社概要
◇会社概要
会社名：株式会社アクセ
代表者：代表取締役社長 高垣孝久
創業：1925年
設立：1947年
資本金：2,000万円
本社：〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1
東京支社：〒107-0062 東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202
◇店舗展開
《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》
ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ
〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F
ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ / マン ギンザ シックス
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F
《PARIGOT》
パリゴ ギンザ シックス
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F
パリゴ 岡山
〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-1-1岡山１番街地下１号
パリゴ 尾道
〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1
パリゴ 広島
〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島2F/3F
パリゴ 福山
〒720-0065 広島県福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ1F
パリゴ 松山
〒790-0004 愛媛県松山市大街道2丁目5-12 アエル松山1F
《JAPAN DENIM》
ジャパンデニム ギンザ シックス
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F
《ACCÈS HIROSHIMA》
ファッションビル アクセ広島
〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2