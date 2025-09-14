【PARIGOT別注】JIL SANDER(ジルサンダー)との特別なコラボレーションアイテムが登場！

株式会社アクセ

1925年、広島・尾道で創業した株式会社アクセは、2025年に創業100周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、セレクトショップ「PARIGOT(パリゴ)」から、100周年記念の特別別注アイテムをご用意いたしました。長い歴史と培った審美眼を背景に、今を代表するブランドとの協業で生まれたこのアイテムは、"100年の歩みとこれからの未来"をつなぐ特別なコレクションです。

■商品概要

JIL SANDER初となるバイカラーで作成された特別なCANNOLO。KINTSUGIRAVEN

◇商品名

【JIL SANDER(ジルサンダー)】 SPECIAL CANNOLO FOR PARIGOT

◇カラー

KINTSUGI , RAVEN

◇価格

\258,500(税込)

◇お取り扱い店舗

《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》

麻布台ヒルズ店

《PARIGOT》

福山店 , 尾道店 , 松山店

《ONLINE》

PARIGOT ONLINE

詳細を見る :https://www.parigot.jp/p/search?tag=jilsander&tag=100th_ex&tag=&tag=&tag=&tag=&minprice=&maxprice=&keyword=&page=&sort=priority

■創業100周年を彩る、JIL SANDERの特別なバッグ

株式会社アクセ創業100周年に登場するのは、JIL SANDER初のバイカラーとなった『CANNOLO(カンノーロ)』の2型。

鳥のレイヴンをイメージした黒が基調の『REVEN(レイヴン)』と、日本の伝統技法、金継ぎをイメージした『KINTSUGI(金継ぎ)』です。

PARIGOTバイヤーが熱望していたバイカラーをお願いしたところ、JIL SANDERデザインチームも「これまで展開のなかった特別なカラー」として意欲的に取り組んでくださり、今回のコラボレーションが実現。

まさに願いが叶った逸品となりました。

詳細を見る :https://www.parigot.jp/contents/blogs/20250910-jilsander/?staffname=

■会社概要

会社名：株式会社アクセ

代表者：代表取締役社長 高垣孝久

創業：1925年

設立：1947年

資本金：2,000万円

本社：〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1

東京支社：〒107-0062 東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202

◇店舗展開

《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》

ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ

〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F

ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ / マン ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F



《PARIGOT》

パリゴ ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

パリゴ 岡山

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-1-1岡山１番街地下１号

パリゴ 尾道

〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1

パリゴ 広島

〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島2F/3F

パリゴ 福山

〒720-0065 広島県福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ1F

パリゴ 松山

〒790-0004 愛媛県松山市大街道2丁目5-12 アエル松山1F



《JAPAN DENIM》

ジャパンデニム ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F



《ACCÈS HIROSHIMA》

ファッションビル アクセ広島

〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2