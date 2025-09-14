【PARIGOT別注】JIL SANDER(ジルサンダー)との特別なコラボレーションアイテムが登場！

1925年、広島・尾道で創業した株式会社アクセは、2025年に創業100周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、セレクトショップ「PARIGOT(パリゴ)」から、100周年記念の特別別注アイテムをご用意いたしました。長い歴史と培った審美眼を背景に、今を代表するブランドとの協業で生まれたこのアイテムは、"100年の歩みとこれからの未来"をつなぐ特別なコレクションです。



JIL SANDER初となるバイカラーで作成された特別なCANNOLO。

■商品概要


KINTSUGI

RAVEN

◇商品名


【JIL SANDER(ジルサンダー)】 SPECIAL CANNOLO FOR PARIGOT



◇カラー


KINTSUGI , RAVEN



◇価格


\258,500(税込)



◇お取り扱い店舗


《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》


麻布台ヒルズ店



《PARIGOT》


福山店 , 尾道店 , 松山店



《ONLINE》


PARIGOT ONLINE



https://www.parigot.jp/p/search?tag=jilsander&tag=100th_ex&tag=&tag=&tag=&tag=&minprice=&maxprice=&keyword=&page=&sort=priority


■創業100周年を彩る、JIL SANDERの特別なバッグ



株式会社アクセ創業100周年に登場するのは、JIL SANDER初のバイカラーとなった『CANNOLO(カンノーロ)』の2型。


鳥のレイヴンをイメージした黒が基調の『REVEN(レイヴン)』と、日本の伝統技法、金継ぎをイメージした『KINTSUGI(金継ぎ)』です。



PARIGOTバイヤーが熱望していたバイカラーをお願いしたところ、JIL SANDERデザインチームも「これまで展開のなかった特別なカラー」として意欲的に取り組んでくださり、今回のコラボレーションが実現。


まさに願いが叶った逸品となりました。



https://www.parigot.jp/contents/blogs/20250910-jilsander/?staffname=


■会社概要

◇会社概要


会社名：株式会社アクセ


代表者：代表取締役社長 高垣孝久


創業：1925年


設立：1947年


資本金：2,000万円


本社：〒722-0045　広島県尾道市久保1-8-1


東京支社：〒107-0062　東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202



◇店舗展開


《Le GRAND CLOSET de PARIGOT》
ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ　麻布台ヒルズ
〒106-0041　東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F
ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ / マン　ギンザ シックス
〒104-0061　東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F

《PARIGOT》
パリゴ　ギンザ シックス
〒104-0061　東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F
パリゴ　岡山
〒700-0024　岡山県岡山市北区駅元町1-1-1岡山１番街地下１号
パリゴ　尾道
〒722-0045　広島県尾道市久保1-8-1
パリゴ　広島
〒730-0034　広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島2F/3F
パリゴ　福山
〒720-0065　広島県福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ1F
パリゴ　松山
〒790-0004　愛媛県松山市大街道2丁目5-12 アエル松山1F

《JAPAN DENIM》
ジャパンデニム　ギンザ シックス
〒104-0061　東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

《ACCÈS HIROSHIMA》
ファッションビル　アクセ広島
〒730-0034　広島県広島市中区新天地4-2