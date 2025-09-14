ロンドンにて開催される「Code & Craft」に清澄製銀の出展が決定

株式会社dot-hzm

ファッションテックスタジオdot-hzmが手がけるジュエリープロダクト「清澄製銀」が、CLUSTER LONDONのキュレーションにより選出され、ロンドンにて開催されるアートフェア「Code&Craft」への出展が決定いたしました。

CLUSTER LONDONは2016年にスタートし、ジュエリー、工芸、写真・版画までジャンルを超えたクリエイターが参加するロンドン発のアートフェアです。ForbesやDezeenなど国際的メディアと連携し、その活動が広く発信されています。

本展示では独自の3Dプリンティング技法とクラフトが融合した新たなジュエリー表現や新作を発表します。

独自開発3Dプリンティングシステムと銀粘土素材を活かした質感の経年変化が特徴の一つ。独自開発の3Dプリンタ及びシステムによる指輪制作の様子新作の制作風景



株式会社dot-hzm：https://dot-hzm.com/

清澄製銀プロジェクトについて：https://dot-hzm.com/works/kiyosumiseigin

清澄製銀公式Instagram：https://www.instagram.com/kiyosumi_seigin/

CLUSTER LONDON：https://www.cluster-london.com/

Cluster Crafts instagram：https://www.instagram.com/cluster__crafts

Code&Craftについて

About Code&Craft

本展示のテーマ「Code & Craft」では、プログラムとクラフトが交わることで変化し続けるものづくりの領域を探ります。プログラムがかたちを作り、3Dプリンターがバイオプラスチックや砂、粘土を彫刻する世界において、本展はデジタルツールが“どのように作るか”だけでなく、“何を作るのか”までも変えていく様子を描き出します。

開催概要

過去の展示風景Exhibition Details

名称 / Title：Code&Craft

会期 / Dates：2025年11月28日（金）～11月30日（日） / November 28-30, 2025

会場 / Venue：The Swiss Church, Covent Garden, London