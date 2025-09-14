【セレッソ大阪】WAKUWAKUステージ開催！「ファンファーレと熱狂」、「やました」さん、「ダブルヒガシ 東」さんが登場！！

写真拡大 (全3枚)

株式会社セレッソ大阪

（写真左よりアキナ、豪快キャプテン）

セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。メインMCにダブルヒガシ 東さんをお呼びしゲストとして、ファンファーレと熱狂のおふたり、やましたさん、丸橋佑介アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げていただきます！


実施日


9月28日(日)18:30キックオフ (ヨドコウ桜スタジアム)


2025明治安田J1リーグ第32節


セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.


タイムスケジュール




出演者


MC：ダブルヒガシ東


出演：ファンファーレと熱狂、やました、丸橋アンバサダー


実施場所


長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)


※実施内容は変更になる可能性がございます


試合情報




詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/cerejoday_2025/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250928_special&utm_content=0914_web_wakuwaku