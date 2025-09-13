【東京・八重洲チカバキッチン】9月16日にリニューアルオープン！ ～席数拡大・メニュー充実で地域食文化を発信する新しい食体験空間へ～

株式会社花咲爺さんズ

リニューアルした東京・八重洲チカバキッチンのロゴ。



■東京・八重洲チカバキッチンとは

東京・八重洲チカバキッチンは、三井不動産とNewsPicksが共同で展開する地域経済創発プロジェクト『POTLUCK YAESU』の拠点施設「イノベーションフィールド八重洲」で営業し、本プロジェクトと食を通じて密接に連携しています。地域の食と都心の人をつなぐ体験型レストランとして、全国各地の生産者とのコラボレーション企画や地域連携イベントを展開し、“地域発信レストラン”としての役割を果たしてまいります。

■ リニューアル概要

東京・八重洲チカバキッチン（所在地：東京都中央区八重洲、運営：株式会社花咲爺さんズ）は、2025年9月16日（火）にリニューアルオープンいたします。

2023年3月の開業以来、テイクアウトスタイルで営業してまいりましたが、お客様により豊かな食体験を提供するため、本格的な店内飲食スタイルへと業態を転換いたします。

また、店名も東京・八重洲を冠にし、八重洲を拠点により一層地域の魅力発信を今日強化いたします。







■ これまでの歩み

2023年3月の開業以来、当店では「地域の食と都心の人をつなぐ」というコンセプトのもと、北は北海道、南は沖縄まで、全国各地の自治体や地域団体、企業との積極的なコラボレーションを展開してまいりました。各地域の特産食材を活用したコラボメニューの開発、提供を行い、また、直接様々な地域を訪れ、現地の食材巡りや、出張チカバキッチンと題して、現地食材を使用した特別ディナーの開催等行い、方々と親交を深め、また地域の食材の理解も深める活動を行って参りました。

五島食材ツアーの様子【福江魚市場】五島食材ツアーの様子【いきいきファーム】

五島食材ツアー【現地での特別ビュッフェの模様】五島食材ツアー【地元鮮魚店との打合せ】

■ 主なリニューアル内容

【席数の大幅拡大】

従来の限られた座席から、カウンター席・テーブル席を含む約60席へと座席数を大幅に拡大。

また、飲食空間を仕切る本棚には地域経済にまつわる書籍も陳列。ゆったりとお食事をお楽しみいただける空間を実現いたします。

【本格的な器でのサービス提供】

テイクアウト容器から、陶器やグラス等の本格的な食器を使用したサービスへ変更。お料理本来の美しさと温度をそのままお楽しみいただけます。

【メニューの多様化とメニュー数】

リニューアル後のメニューコンセプトは日常で気軽に楽しめる本格洋食堂です。従来のテイクアウト中心のメニューを改め、星付きフレンチレストランや地産地消レストランでの経験を持つシェフが手がける、グリルメニューやビーフシチュー、カレーライスなどの定番洋食に加え、全国各地の生産者とのネットワークを活かした旬の食材を最適な調理法で提供する定食など、バラエティ豊かなメニューをご用意致します。

シェフ特製ビーフシチューミックスフライ

ポークソテー旬の野菜

■リニューアル記念【五島の恵みフェア開催】

リニューアルを記念して、長崎県五島の食材を使用した特別なフェアを開催します。五島牛や新鮮な「いきいき五島野菜」、福江魚市の新鮮な魚介類など、五島の魅力あふれる食材をふんだんに取り入れたメニューをご用意します。現地で出会った食材の数々を是非ご堪能ください。

開催期間2025年9月16日～2025年10月31日予定



■ 今後の展開

よりよい食体験の提供と共に、リニューアル後も引き続き、全国各地の自治体・団体との連携を強化し、日常の食を通して地域の魅力を都心で発信する拠点としての役割を果たしてまいります。

■ 店舗概要

店舗名：東京八重洲チカバキッチン

所在地：東京都中央区八重洲 ２-２-１ 東京ミッドタウン八重洲５F

営業時間：平日 11:00～20:00 土日祝日 11:00～18:00

席数：約60席

開業：2023年3月

リニューアルオープン日：2025年9月16日（火）

HP：https://chikabakitchen-tokyoyaesu.com/(https://chikabakitchen-tokyoyaesu.com/)

■ 会社概要

会社名：株式会社花咲爺さんズ

代表者：代表取締役 加藤友教

所在地： 東京都港区港南3丁目4-27 第2東運ビル 2F

事業内容：

・エリアマネジメントに関するイベントの企画、制作、運営

・イベント、セミナー、講演会、各種教室等の企画、プロデュース、運営、管理及び実施

・地域に関するイベントの企画、制作、運営

・地域の人と人をつなぐネットワーク作り

・飲食店運営

飲食事業企業理念："食"を通した地域経済の活性化、まちやコミュニティを豊かにする様々なイベントの企画・制作・運営

HP：https://hanasaka-g3z.com/(https://hanasaka-g3z.com/)





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社花咲爺さんズ FB事業部 担当：相嘉隆宏 Takahiro Aika

TEL：03-6712-3064

Email：t.aika@h-g3z.com