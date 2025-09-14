【北九州マラソン】一番きつい瞬間に、最大の声援を。あなたの限界突破を、街中が後押しする。

■「頑張って！」その一言が、力になる。ランナーに寄り添うボランティアたち

福岡県北九州市（北九州市役所）

スタート地点での緊張をほぐす笑顔、エイドステーションでの「どうぞ！」という優しい声かけ、そしてゴールで迎えてくれる「おつかれさま！」の拍手。

北九州マラソンは、多くのボランティアスタッフの力で支えられています。「ランナーの皆さんを応援したいから」「北九州市を満喫してほしい！」。そんな純粋な想いを持った彼らが、コースのあらゆる場所であなたを待っています。

足が止まりそうになった時・・・、彼らの存在がきっと、もう一歩先へと進む勇気をくれるはずです。

■途切れない声援が、あなたの背中を押し続ける

北九州マラソンのもう一つの自慢。それは、コースの至るところで響く、温かい声援です。

小さな子どもから、自分よりも年上の大人まで、あちらこちらから聞こえる「がんばれー！」という声、バンド演奏や、チアリーディングのエール。街全体が、この日を楽しみにしていて、ランナー一人ひとりを家族のように迎えてくれます。

まるで、街中があなたの専属応援団。苦しい時こそ、沿道に目を向けてみてください。たくさんの笑顔と声援が、あなたの足取りを軽くしてくれることでしょう。

■一番きつい時こそ、最大の応援を。「限界突破ゾーン」新設！

フルマラソンで最も心が折れそうになる、20kmから30km地点。過去のリタイア率が最も高いこの魔の区間に、今年、北九州マラソンは特別な応援ゾーン「限界突破ゾーン」を新設します！

ここでは、ひときわ熱い応援が、あなたの「もうダメかも」という気持ちを「まだいける！」に変えるべく、最大級のエールを送ります。一番苦しい場所で、一番の応援を。私たちは、全力であなたの限界突破を後押しします。

■ あなたは、一人じゃない。

走りやすいコース、あなたを支えるボランティア、そして途切れない沿道の声援。さらに、一番苦しい場所で待っている最大級のエール。北九州マラソンは、ただタイムを競う大会ではありません。人と人との繋がりを感じ、人の温かさに触れることができる特別な一日です。

心細さを感じる必要はありません。この温かい物語の主役になりませんか？

北九州マラソンエントリーはこちら :https://kitakyushu-marathon.jp/

申込締切：9月25日（木）