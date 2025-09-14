¡ÖAge.3¡×ÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡¢Îß·×ÈÎÇä50Ëü¸ÄÆÍÇË¡ª
¿·´¶³Ð¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAge.3¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒANCHOR¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡×¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤¬50Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤ÈSNS¤Ç¤ÎÏÃÂê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢º£¤ä¡ÈÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç50Ëü¸ÄÆÍÇË¤Î²÷µó
2023Ç¯12·î¤Ë¶äºÂ¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖAge.3¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÀõÁð¡¦¸¶½É¡¦¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¡¦¥Þ¥Ë¥é¤È¹ñÆâ³°¤ØµÞ³ÈÂç¡£ÆüËÜÊ¸²½¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÈÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡É¤Ï¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÎß·×50Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¡¢SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿·Ì¾½ê
¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Age.3³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤º¡¢¶äºÂ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬³«Å¹Á°¤«¤éÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç2»þ´ÖÂÔ¤Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¸¶½É¡¦ÀõÁð¤ä³¤³°Å¹ÊÞ¤Î¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¤ªµÒÍÍ¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¡¢¡È¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÂ¤ó¤Ç¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÎóÉ÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÏÃÂêÀ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡É¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¡¢ÄãÅü¼ÁÀ¸¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ä½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¤Æ¤ê¤ä¤¡¢±·¶Ì¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¶ñºà¤ò¥µ¥ó¥É¡£ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢ÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬SNSÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»°À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£Àß·×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈAge.3¸½¾Ý¡É
¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¡¦¥Þ¥Ë¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä¸½ÃÏ½»Ì±¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢³¤³°Å¸³«¤â²ÃÂ®Ãæ¡£º£¸å¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤òÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã¼ÂÀÓ³µÍ×¢ä
Ã£À®¹àÌÜ¡§Îß·×ÈÎÇä¿ô50Ëü¸ÄÆÍÇË
´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î～2025Ç¯8·î
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¹ñÆâ4Å¹ÊÞ¡Ê¶äºÂ¡¦ÀõÁð¡¦¸¶½É¡¦²ÅËã¡Ë¡¢³¤³°4Å¹ÊÞ¡Ê¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë
¡ÚAge.3¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó¡Ë¡Û¤È¤Ï
2020Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô¤Ç¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É ¥¹¥êー¡×¤ò³«¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈ¯¿®¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÄãÅü¼ÁÀ¸¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡È¥µ¥¯¤â¤Á¡É¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡ØÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¡ÚAge.3 GINZA¡Û¤ò¥ªー¥×¥ó¡£°Ê¹ß¡¢¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¤Ø¤È³¤³°Å¸³«¤ò¹¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÀõÁð¡¦¸¶½É¤Ë¤â½ÐÅ¹¡£¤½¤·¤Æ7·î24Æü¡¢³¤³°4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÚAge.3 MANILA¡Û¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡¦µþÅÔ¡¦Ê¡²¬¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍýÄ¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌ³¼èÄùÌò¡¡¾¾²¼ ¹¬Ê¿
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Âæ½ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´î¤ÖÊì¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ÆÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¿©¤Ø¤Î»Ö¤òÊú¤Ä´ÍýÀ½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢2014Ç¯¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡Û¤ÎÏÂ¿©Æ² »³Î¤¤Ç½¤¹Ô¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éµþÅÔ¡Û¤Ø¡£ÁÇºà¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Çµ¨Àá¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëµþ²ûÀÐ¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤Î¸å¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡Û¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÊ¡²¬¡Û¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2023Ç¯¤è¤ê¡ÚFRUITS SAND THREE¡Û¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÂåÉ½·óÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ê¤ÉÁÇºà¤Î³«È¯¤ä¡¢¡ÚAge.3¡Û¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÏºî¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÍ»¹ç¡¢Æü¡¹¤½¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÇÛÃÖ¤ä¡¢¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈþ¤·¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¸ý¤É¤±¤ä»õ¤¶¤ï¤ê¤Ê¤É¤Î¿©´¶¡¢¥«¥í¥êー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANCHOR¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅè ¸ø¼£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1980Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬ÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2006Ç¯¤Ë²ÅËã»Ô¤ÇÈþÍÆ¼¼¡Öhair make spot ANCHOR¡×¤òÁÏ¶È¡£2016Ç¯¤ËË¡¿Í²½¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÈþÍÆ¼¼¡¦¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡È°µÅÝÅª½¸µÒ¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼êË¡¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶È³¦¥»¥ß¥Êー¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£ÃÏ°è¤È¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¸½¾ìÈ¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°û¿©»ö¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È³ÈÂç
2020Ç¯¡¢¡Ö»°À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥ÉÀìÌçÅ¹¡Ø¥¹¥êー¡Ù¤ò³«¶È¡£ÃÏ¸µ»º¥Õ¥ëー¥Ä¤ÈÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢EC¡¦¥âー¥ëÈÎÇä¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¡£·î´Ö1Ëü¿©¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡ØÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡Ù¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAge.3¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶äºÂ°ìÃúÌÜ¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£³°¥µ¥¯¥Ã¡¦Ãæ¥â¥Á¥Ã¤ÎÆÈ¼«¿©´¶¤ÈÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢TV¡¦Web¡¦SNS¤ËÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ºÇÂç2»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎóÅ¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÚÀõÁð¡Û¡Ú¸¶½É¡Û¡Ú¹á¹Á¡Û¡Ú¾å³¤¡Û¡Ú¥·¥É¥Ëー¡Û¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¡£º£¸å¤âÃæÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦²¤½£¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÍ½Äê¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£¡ÖÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤òÀ¤³¦É¸½à¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È
ANCHOR¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä°û¿©¤È¤¤¤Ã¤¿¶È¼ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¹¬¤»¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸»º¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Age.3 GINZA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¶äºÂ¡Ë
¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ24ÈÖ11¹æ¡Ê¿ù±º¥Ó¥ë1£Æ¡Ë
TEL¡§070-1317-7334
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_ginza/¡¡
FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ²ÅËã¡Ë
¢©820-0301¡¡Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ôµí·¨883-1 ¥Ð¥¹Íè¤ë²ÅËã¡Ê¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâ¡Ë
TEL¡§070-4310-4439
±Ä¶È»þ´Ö 10:00 - 16:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/fruits_sand_three/
Age.3 ASAKUSA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ÀõÁð¡Ë
¢©111-0032¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2ÃúÌÜ7－22
TEL¡§03-6284-7136
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_asakusa/
Age.3 HARAJUKU / Age.3¡ßQ (¥¢¥²¥µ¥ó¥¥åー)
¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-27-10¡ÒQ-ROOMS.¡Ó1F 3¹æ¼¼
TEL¡§070-9236-1965
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_harajuku/
Age.3 HONG KONG¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¹á¹Á¡Ë
¥â¥³ ¿·À¤µª×¢¾ì¡¡193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, ¹á¹Á
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3hk/
Å¹Ì¾¡§Age.3 ¾å³¤Å¹
½»½ê¡§¾å³¤£²¹æ线ÆîµþÀ¾Ï©ãë£³¹æ¸ý¡ÊÃÏ²¼Å´2¹æÀþ¡¦12¹æÀþ¡¦13¹æÀþ ÆîµþÀ¾Ï©±Ø 3¹æ½Ð¸ý¤¹¤°¡Ë
Å¹Ì¾¡§Age.3 SYDNEY ¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¥·¥É¥Ëー¡Ë
½»½ê¡§shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_sydney
Å¹Ì¾¡§Age.3 MANILA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¥Þ¥Ë¥é¡Ë
½»½ê¡§Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_manila