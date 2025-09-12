札幌芸妓鑑賞&お座敷体験を開催！

株式会社ノヴェロ

＜実施概要＞

札幌ホテル旅館協同組合では、札幌市の新たな魅力・文化の再発見、発信の一環として、

札幌市内の歴史的建造物を舞台にした特別イベント「札幌芸妓鑑賞＆お座敷体験」を開催いたします。

最盛期の1950年代には、お座敷を持つ料亭が40軒以上にのぼり、芸妓も300人以上を数えたと言われている歴史を持つ札幌の芸妓文化と旧永山武四郎邸、豊平館、中村屋旅館の市内３つの歴史ある会場を舞台に、日本舞踊・お座敷遊びなどのプログラム通じて、札幌の新たな魅力を発信します。

本イベントでは、日本舞踊の鑑賞や記念撮影、芸妓と一緒に楽しむお座敷遊びなど、観光客はもちろん、札幌市民の皆様にも、札幌の新たな魅力、非日常を体感していただける内容となっています。

旧永山武四郎邸／旧三菱鉱業寮豊平館旅館中村屋

＜まちばしゃによる送迎も実施！＞

さらに、イベント会場までは、札幌の街並みをゆったりと楽しめる「まちばしゃ（馬車）」による送迎も実施！特別な一日をお過ごしいただけます。札幌の歴史と芸妓文化が融合した、ここでしか味わえない体験をぜひお楽しみください。

さらに、 9月14日・15日両日13時よりサッポロファクトリーにて、歴史・文化・個性を発信する特別なイベント、創成イースト あおぞらまつりにて、本事業のPRイベントを開催！

詳細はこちらから(https://sapporofactory.jp/sosei_east_machi_development/initiatives/event_information/102)

会場では、ハッシュタグキャンペーンも同時開催！札幌ホテル旅館協同組合の

公式インスタグラムもしくはXをフォローし、

「＃さっぽろ芸妓とまちばしゃ」をつけて投稿いただいた方を対象に

抽選で札幌芸妓鑑賞&お座敷体験へご招待いたします！

皆様ぜひお立ち寄りください。

＜開催詳細＞

■会 場 ：9月30日（旧永山武四郎邸）10月7日・ 10月21日（豊平館）

：10月14日・10月28日（中村屋旅館）

■時 間 ：1日 2回公演 第1部（15：30～16：30）／第2部（17：30～18：30）

■集 合 ：大通BISSE(ビッセ)内 1F北洋銀行前ロビー

※第1部参加者は14：30集合、第2部参加者は、16：30集合

※10分前に集合場所にお越しください

■企 画 ：札幌ホテル旅館協同組合

■協 力 ：さっぽろ名妓連、(株)スリーエスメンテナンス

■そ の 他 ：9月14日・15日両日13時からサッポロファクトリーにて開催の

あおぞらまつりにてPR出演予定

＜各実施場所の予約サイトはこちら＞

旧永山武四郎邸／旧三菱鉱業寮(https://widgets.bokun.io/online-sales/4cb65e46-ac63-4653-b586-f661173b0d0f/experience/1071710?partialView=1)

■豊平館(https://widgets.bokun.io/online-sales/4cb65e46-ac63-4653-b586-f661173b0d0f/experience/1074098?partialView=1)

■中村屋旅館(https://widgets.bokun.io/online-sales/4cb65e46-ac63-4653-b586-f661173b0d0f/experience/1074113?partialView=1)

＜留意事項＞

●当プランは、おとな、こども(2歳以上)の申込となります。2歳未満の方は、無料で参加いただけますが、お席の用意はありません。

●当日は札幌市内(大通BISSE(ビッセ))へ、集合時刻の10分前までにお越しください。遅れた場合も馬車は定刻で出発致しますので、参加いただけない場合がございます。その場合も返金はございません。

●芸妓さんの写真や動画は自由に撮影頂いて構いませんが、公演中にお席を離れての撮影はできません。また、芸妓さんと一緒の撮影は、各実施時間の後半の時間帯に、お客様グループ単位で撮影できる時間を設けております。

●お席の配置は、申込順で事前に決定しております、自由席ではございません。お席の配置上、同グループでも前後する場合があります。予めご了承ください。

●小さなお子様ご同伴の場合、公演開始後は騒ぐ事のないよう、又、お席を離れないようご注意願います。

●当日の受付方法は、集合場所にいる当ツアーのガイドへ「予約完了メール」をご提示の上、受付してください。

●お車でお越しの方は、札幌大通公園近隣駐車場に駐車の上、ご集合ください。また、公共交通機関利用の方は、札幌市営地下鉄「南北線／東西線／東豊線」「大通」駅下車、札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」直結（13番出入口）となります。

●芸妓鑑賞体験終了後は、その場で解散となります。お帰りの送迎はございませんので、各自移動をお願いします。

＜お問い合わせはこちら＞

札幌ホテル旅館協同組合 事務局長 植田美樹子

060-0042 北海道札幌市中央区大通西５丁目

TEL 011-231-5027（平日10：00～16：00） メール ryokumi@topaz.ocn.ne.jp

携帯 090ー8373ー8391（事務局：桔梗）