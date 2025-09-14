いよいよ本日9/14(日)10:00よりチケット一般発売開始！『IZUMO OROCHI FES 2025』豪華アーティストが出雲ドームに集結！！

写真拡大 (全2枚)

山陰中央テレビジョン放送株式会社






昨年2日間で約1万人を動員した「IZUMO OROCHI FES」が、今年は会場を出雲ドームに移し、さらにスケールアップして開催されます。テーマは「音楽の力で島根を盛り上げる！」。豪華アーティストとご当地グルメが一堂に会する2日間です。



【DAY1：11/22(土) 出演】
Aqua Timez、コブクロ、C&K、NakamuraEmi、ハンバート ハンバート、MONKEY MAJIK、Little Glee Monster



【DAY2：11/23(日) 出演】
Omoinotake（山陰出身）、Saucy Dog（山陰出身）、佐野元春&THE COYOTE BAND、7ORDER、竹原ピストル、松下奈緒、MONGOL800



さらに、屋外には20台のキッチンカーが並ぶ「オロチグルメパーク」も登場。音楽と食で、五感を満たすフェス体験をお届けします。


チケットは本日9/14(日)午前10時より、ローソンチケット、チケットぴあ、楽天チケットにて一般販売開始！
数に限りがありますので、お早めにお求めください！




最新情報は、公式HP、各SNS媒体で随時情報更新中！是非チェックしてください。


【WEB公式ページ】　https://izumoorochifes.jp/
【各公式SNS】


　X（旧Twitter）：　https://twitter.com/izumoorochifes
　Instagram　　：　https://www.instagram.com/izumoorochifes/



お問合せは、公式HPのお問合せフォームからお願いいたします。


https://izumoorochifes.jp/contact/