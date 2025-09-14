いよいよ本日9/14(日)10:00よりチケット一般発売開始！『IZUMO OROCHI FES 2025』豪華アーティストが出雲ドームに集結！！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

昨年2日間で約1万人を動員した「IZUMO OROCHI FES」が、今年は会場を出雲ドームに移し、さらにスケールアップして開催されます。テーマは「音楽の力で島根を盛り上げる！」。豪華アーティストとご当地グルメが一堂に会する2日間です。

【DAY1：11/22(土) 出演】

Aqua Timez、コブクロ、C&K、NakamuraEmi、ハンバート ハンバート、MONKEY MAJIK、Little Glee Monster

【DAY2：11/23(日) 出演】

Omoinotake（山陰出身）、Saucy Dog（山陰出身）、佐野元春&THE COYOTE BAND、7ORDER、竹原ピストル、松下奈緒、MONGOL800

さらに、屋外には20台のキッチンカーが並ぶ「オロチグルメパーク」も登場。音楽と食で、五感を満たすフェス体験をお届けします。

チケットは本日9/14(日)午前10時より、ローソンチケット、チケットぴあ、楽天チケットにて一般販売開始！

数に限りがありますので、お早めにお求めください！

最新情報は、公式HP、各SNS媒体で随時情報更新中！是非チェックしてください。

【WEB公式ページ】 https://izumoorochifes.jp/

【各公式SNS】

X（旧Twitter）： https://twitter.com/izumoorochifes

Instagram ： https://www.instagram.com/izumoorochifes/

お問合せは、公式HPのお問合せフォームからお願いいたします。

https://izumoorochifes.jp/contact/