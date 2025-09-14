【10台限定】タカラスタンダード「グランスパ」定価15％割引 限定キャンペーン
リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、タカラスタンダードのスタンダード システムバス「GRANSPA（グランスパ）」の特別キャンペーンを実施いたします。
「日々の疲れを癒したい」「掃除をラクにしたい」「長く清潔に使いたい」といった幅広いニーズに応えるシステムバスです。今回のキャンペーンは、限定10台を 定価から15％OFF で浴室空間をお得に実現する特別な機会です。
タカラスタンダードのシステムバス GRANSPA（グランスパ）とは
「グランスパ」最大の特長は、浴室を“体を洗うだけの場所”から、“心と体を癒すリラックス空間”へと変えること。高品位ホーローパネルが叶える清潔感と耐久性、保温性に優れた浴槽と床、そして充実した快適機能が融合し、日常のバスタイムを特別なひとときへと導きます。
特に注目したいのは、汚れやカビに強く、お手入れのしやすさを実現するホーロークリーン浴室パネル。水はねや皮脂汚れもサッとひと拭きで落ち、清掃の手間が大幅に軽減されます。さらに、あたたかさを逃がさない「キープクリーン浴槽」と「キープクリーンフロア」によって、入浴後も快適な温もりが続きます。
選べる浴槽形状やカラー、アクセントパネルのデザインによって、ライフスタイルや好みに合わせた空間演出が可能。
忙しい一日の終わりに、広々とした浴槽に身を沈めると、肩までしっかり温まる心地よさ。
お子さまと一緒に入浴しても湯温が下がりにくく、家族全員が快適に過ごせます。
お掃除のしやすさは、毎日の家事負担を減らし、自由な時間を増やしてくれるでしょう。
そして何より、私たちが「グランスパ」をおすすめする理由の一つは、 リフォームでの導入にもしっかり対応しているという点。
実際に採用いただいたお客様からは、
「浴室が見違えるように明るくなり、掃除のストレスがなくなりました」
「家族全員が“お風呂の時間が楽しみ”と言うようになった」
といった嬉しい声をいただいています。
弊社では〈グランスパ〉を取り入れたリフォームプランを多数ご用意。限られた浴室スペースでも快適さを最大限に引き出す設計や、断熱・バリアフリーなど将来を見据えたご提案も可能です。
浴室のドアを開けた瞬間に広がる清潔感、湯船に身を沈めたときに包まれるやわらかな温もり。
その積み重ねが、毎日を豊かにし、心から「帰ってきてよかった」と思える住まいをつくります。
「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと癒される空間に」――。
毎日使う場所だからこそ、浴室に“ほんの少しの贅沢”を。
見た目の美しさだけでなく、使うたびに満足感を感じられるバスルームを、私たちと一緒に形にしてみませんか？
■GRANSPA（グランスパ）の特徴
https://www.takara-standard.co.jp/product/system_bath/granspa/
１．キープクリーン浴槽
差し込む光を美しく反射するアクリル人造大理石でできた「キープクリーン浴槽」は、肌に馴染む滑らかさ。業界トップクラスの表面硬度で、キズに強くいつまでも新品のような美しさをキープできます。汚れがしみこまないので清掃性も抜群。皮脂汚れも洗剤とシャワーだけであっという間にキレイに落とせます。
２．肩包み湯
肩口から途切れることなく注ぎ込まれるやわらかなお湯が、首から肩をなでるように優しく包みこむ「肩包み湯」。温泉やスパリゾートのようなリラクゼーション効果を家でも叶えられます。3つの吐水量モードからその日の気分や体調に合わせて選んで使うことが可能。心も身体もほぐれるひと時を過ごすことができます。
３．ホーロー素材
「ホーロークリーン浴室パネル」は水アカや皮脂などの頑固な汚れに強く、ブラシでこすって水で洗い流すだけでサッとキレイになります。汚れがたまってしまう傷も、それ自体もつきにくい素材なので、長年使い続けてもずっとお手入れがしやすい状態を保てます。
4．ラグジュアリーミラー
ミラーの上下から溢れる照明で空間に奥行きを生み出すラグジュアリーミラー。やわらかな光がホーロー壁の美しさをさらに引き出し、幻想的な空間を演出します。くつろぎのバスタイムにリラックスムードを創出し、一日の疲れを癒せます。
5.オートウォッシュ
スイッチひとつで浴槽掃除ができるオートウォッシュ機能。お湯と洗剤を自動で吹き付けて、ノズルの力でしっかりと浴槽全体を洗い流します。3種類の洗浄コースから汚れの度合いに合わせて無駄なく洗浄可能。洗浄湯はり運転機能で、入浴前の掃除～お湯はりも全自動で完了します。
【リプレで安心と納得のシステムキッチンリフォームが叶う理由】
タカラスタンダード グランスパ施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店
豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。
メーカー研修を受けた専門スタッフが対応
グランスパの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。
補助金活用や断熱工事もトータル対応
浴室リフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、洗面所も含めたご提案が可能です。
ショールーム同行も可能
グランスパの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。
- キャンペーン概要
■内容：タカラスタンダードの最高級グレード「GRANSPA（グランスパ）」が10台限定のご契約で定価から15％割引き！
■対象商品：タカラスタンダード システムバス GRANSPA（グランスパ）
- リプレ株式会社について
リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。
※2025年7月末現在
【会社概要】
■社名：リプレ株式会社
■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F
■代表取締役：古川賢
■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム
■設立：2020年12月
・HP：https://www.repre-reform.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/
・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs