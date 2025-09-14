【10台限定】タカラスタンダード「グランスパ」定価15％割引 限定キャンペーン

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、タカラスタンダードのスタンダード システムバス「GRANSPA（グランスパ）」の特別キャンペーンを実施いたします。

「日々の疲れを癒したい」「掃除をラクにしたい」「長く清潔に使いたい」といった幅広いニーズに応えるシステムバスです。今回のキャンペーンは、限定10台を 定価から15％OFF で浴室空間をお得に実現する特別な機会です。

タカラスタンダードのシステムバス GRANSPA（グランスパ）とは

「グランスパ」最大の特長は、浴室を“体を洗うだけの場所”から、“心と体を癒すリラックス空間”へと変えること。高品位ホーローパネルが叶える清潔感と耐久性、保温性に優れた浴槽と床、そして充実した快適機能が融合し、日常のバスタイムを特別なひとときへと導きます。

特に注目したいのは、汚れやカビに強く、お手入れのしやすさを実現するホーロークリーン浴室パネル。水はねや皮脂汚れもサッとひと拭きで落ち、清掃の手間が大幅に軽減されます。さらに、あたたかさを逃がさない「キープクリーン浴槽」と「キープクリーンフロア」によって、入浴後も快適な温もりが続きます。

選べる浴槽形状やカラー、アクセントパネルのデザインによって、ライフスタイルや好みに合わせた空間演出が可能。

忙しい一日の終わりに、広々とした浴槽に身を沈めると、肩までしっかり温まる心地よさ。

お子さまと一緒に入浴しても湯温が下がりにくく、家族全員が快適に過ごせます。

お掃除のしやすさは、毎日の家事負担を減らし、自由な時間を増やしてくれるでしょう。

そして何より、私たちが「グランスパ」をおすすめする理由の一つは、 リフォームでの導入にもしっかり対応しているという点。

実際に採用いただいたお客様からは、

「浴室が見違えるように明るくなり、掃除のストレスがなくなりました」

「家族全員が“お風呂の時間が楽しみ”と言うようになった」

といった嬉しい声をいただいています。

弊社では〈グランスパ〉を取り入れたリフォームプランを多数ご用意。限られた浴室スペースでも快適さを最大限に引き出す設計や、断熱・バリアフリーなど将来を見据えたご提案も可能です。

浴室のドアを開けた瞬間に広がる清潔感、湯船に身を沈めたときに包まれるやわらかな温もり。

その積み重ねが、毎日を豊かにし、心から「帰ってきてよかった」と思える住まいをつくります。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと癒される空間に」――。

毎日使う場所だからこそ、浴室に“ほんの少しの贅沢”を。

見た目の美しさだけでなく、使うたびに満足感を感じられるバスルームを、私たちと一緒に形にしてみませんか？

■GRANSPA（グランスパ）の特徴

https://www.takara-standard.co.jp/product/system_bath/granspa/

１．キープクリーン浴槽

差し込む光を美しく反射するアクリル人造大理石でできた「キープクリーン浴槽」は、肌に馴染む滑らかさ。業界トップクラスの表面硬度で、キズに強くいつまでも新品のような美しさをキープできます。汚れがしみこまないので清掃性も抜群。皮脂汚れも洗剤とシャワーだけであっという間にキレイに落とせます。

２．肩包み湯

肩口から途切れることなく注ぎ込まれるやわらかなお湯が、首から肩をなでるように優しく包みこむ「肩包み湯」。温泉やスパリゾートのようなリラクゼーション効果を家でも叶えられます。3つの吐水量モードからその日の気分や体調に合わせて選んで使うことが可能。心も身体もほぐれるひと時を過ごすことができます。

３．ホーロー素材

「ホーロークリーン浴室パネル」は水アカや皮脂などの頑固な汚れに強く、ブラシでこすって水で洗い流すだけでサッとキレイになります。汚れがたまってしまう傷も、それ自体もつきにくい素材なので、長年使い続けてもずっとお手入れがしやすい状態を保てます。

4．ラグジュアリーミラー

ミラーの上下から溢れる照明で空間に奥行きを生み出すラグジュアリーミラー。やわらかな光がホーロー壁の美しさをさらに引き出し、幻想的な空間を演出します。くつろぎのバスタイムにリラックスムードを創出し、一日の疲れを癒せます。

5.オートウォッシュ

スイッチひとつで浴槽掃除ができるオートウォッシュ機能。お湯と洗剤を自動で吹き付けて、ノズルの力でしっかりと浴槽全体を洗い流します。3種類の洗浄コースから汚れの度合いに合わせて無駄なく洗浄可能。洗浄湯はり運転機能で、入浴前の掃除～お湯はりも全自動で完了します。

【リプレで安心と納得のシステムキッチンリフォームが叶う理由】

タカラスタンダード グランスパ施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

グランスパの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

浴室リフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、洗面所も含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

グランスパの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：タカラスタンダードの最高級グレード「GRANSPA（グランスパ）」が10台限定のご契約で定価から15％割引き！

■対象商品：タカラスタンダード システムバス GRANSPA（グランスパ）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs