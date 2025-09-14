伊豆の伊勢エビ漁9/16解禁。【伊勢海老会席 - 極】活伊勢海老の姿造り約400g ＆ 鬼殻焼き ＆ 握り寿司
「伊勢海老会席 極」イメージ
東伊豆の静かな北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2025年9月25日～12月25日の期間、漁が解禁となる旬の伊勢海老を存分にお召し上がりいただける特別な宿泊プランをご用意しました。
吉祥CARENの露天風呂「碧海（へきかい）」
吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/
東伊豆の海のご馳走「伊勢海老」を満喫
ご夕食は絶品の伊勢海老を味わい尽くす「伊勢海老会席 - 極」。活伊勢海老の姿造りは、2～3名さまに付き約400gご提供します。
活伊勢海老の姿造り イメージ
その他、鬼殻焼きと握り寿司、異なる3種の調理法と食感で、地元の海が育む伊勢海老をお愉しみいただけます。
伊勢海老鬼殻焼き イメージ
姿造りの頭と殻は一旦お下げして、翌朝のお味噌汁に。伊勢海老から出る濃厚な旨味を余すところなくご堪能ください。
伊勢海老のお味噌汁 イメージ
こだわりの地酒「磯自慢」と伊勢海老のマリアージュ
さらに、酒米と南アルプスの名水（軟水）から、蔵人たちが生み出す地酒「磯自慢」3種の飲み比べ特典付き。濃厚な旨味と身が引き締まった、プリプリ食感の伊勢海老と地酒の調和が極まります。
「磯自慢」イメージ
猛暑疲れを癒しに秋の旅へ
吉祥CARENのテラス イメージ
海風も心地よい秋のおでかけは、自家源泉かけ流しの湯と海幸に癒される東伊豆・北川温泉へ。
【伊勢海老会席 極】旬の伊勢海老を堪能！約400ｇの活伊勢海老と磯自慢3種飲み比べ
＜期間＞2025年9月25日～12月25日 ＊5日前までの事前予約要
＜料金＞ご一泊夕・朝食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）
・44,500円～（2名1室）
・42,500円～（3名1室）
・41,500円～（4名1室）
＜夕食＞伊勢海老会席 - 極
＜朝食＞地産地消の和食膳 or 旅館では珍しい鉄板ブレックファースト
＜客室＞海に昇る朝日と月見が楽しめる和室
＜内容＞
・活伊勢海老約400gの姿造り（2～3人前）
・地酒「磯自慢」3種の飲み比べ
・お好みの磯自慢を1室1合
伊勢海老会席 極 :
https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kisshocaren/plans/10171858?checkin_date=20251008&checkout_date=20251009&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&stays=1&dayuseFlg=0&dateUndecidedFlg=0
■「伊勢海老会席 - 極」（お品書き例）
・先付：旬の小鉢5点盛り
・造り：伊勢海老姿造り約400g（2～3人前）・鯵・金目鯛
＊翌朝食に伊勢海老の味噌汁をご提供
・焼物：伊勢海老鬼殻焼き
・凌ぎ：伊勢海老握り寿司（2貫）
・煮物：鮑の柔らか煮
・揚物：地魚と地場野菜5点盛り
・酢肴：モズクと旬の一品
・食事：牡蠣と栗ごはん（10～12月）
・甘味：時の物3点盛り
■選べる朝食
「鉄板ブレックファースト」イメージ
「和食膳」イメージ
・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」
・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しいこだわりの「和食膳」
非日常の朝食 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/
■フランス料理体験教室
「金目鯛のポシェ」イメージ
「ワンボウルクッキング」イメージ
シェフ直伝のオリジナル料理教室を開催。作った料理はランチとしてお召し上がりください。
・時間 11:00～13:00
・参加料金 3,000円
・金目鯛のポシェ：月・水・金・日曜
・ワンボウルクッキング：火・木・土曜
フランス料理体験教室 :
https://www.kissho-caren.com/guide/#lnk_f5
【黒根岩風呂】
黒根岩風呂
北川温泉の名物、公共露天「黒根岩風呂」は波打ち際にある海抜0メートルの穴場温泉。まるで海に入っているかのような臨場感が味わえます。60年余りの歴史を持つ「黒根岩風呂」は、地元の有志・湯守り人（ゆもりびと）により大切に守られています。宿泊者は、入浴料無料。NIKKEIプラス1「大自然につかる絶景温泉10選」にランクイン。営業時間10:00～18:00
【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】（ご宿泊者無料）
「アフタヌーンティー」イメージ
「アペリティフ」イメージ
・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・アペリティフテラス（15:30～17:00）
・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）
・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:30）
・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）
・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）
・選べる色浴衣＆パジャマ
・オリジナルアロマポット＆オイル、ネイルケアセット他
・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り
・結婚記念や誕生日、ご長寿祝いなどの記念日、連泊にはランチの特典ほか、嬉しい無料のおもてなし
おもてなし :
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】
露天風呂「碧海（へきかい）」から望む朝日
静かな海沿いの北川温泉の高台から、海に昇る朝日と満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。露天風呂からは、空と海の青が溶けあう絶景をご覧いただけます。フレンチ懐石と本格的な鉄板焼レストラン、タラソテラピーと伊豆大島椿オイルの「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅をお過ごしください。記念日のお祝いや連泊にはランチの特典ほか、無料のおもてなしが好評です。伊豆熱川駅から無料の定時送迎バスで約10分。全30室
吉祥CAREN｜アクセス :
https://www.kissho-caren.com/access/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=USuweL89UpA ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-956-8bf546e7655ae89cda82f43ce58a715a.pdf