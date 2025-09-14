【金価格急騰】。指先サイズに込められた「技術と美しさ」。純金の「風神雷神様」モチーフが販売開始。純金ブランド「JUNGOLD」。
株式会社RAIN
本製品は、熟練の職人技術とAIを活用した設計を融合させ、わずか指先に収まるサイズの中に、風袋や太鼓など風神雷神の象徴的な造形を細部まで表現しています。純金（K24）の持つ永遠の輝きと重厚感を小さな中に凝縮し、技術と素材の美しさを両立させた逸品です。
商品概要
商品名：純金 風神雷神様モチーフ
素材：純金（K24）
サイズ：指先サイズ（約1g）
仕様：額縁ケース、桐箱付き（オプション）
販売価格：26,800円～
販売開始日：2025年9月12日
納期：受注生産・約40日
販売サイトはこちらから(https://jungold.base.shop/)
技術と美しさの融合
微細造形技術
風神の袋や雷神の太鼓といった細部を1gサイズで忠実に再現。
純金の素材感
永遠に変わらない黄金色と質感が、文化的モチーフの格を高めます。
AIと職人技術の調和
AIでスピードと効率を高めつつ、最終仕上げは職人が担当。
現代的なものづくりと伝統の手仕事が融合しています。
こちらはAIのイメージ
JUNGOLDについて
「JUNGOLD」は、資産価値と心躍る体験をテーマに掲げる純金ブランドです。
500種類以上の指先サイズの純金モチーフを展開し、干支シリーズ、縁起物、歴史的題材、小判・コインなど多彩なラインナップを発表しています。
法人OEMについて
企業ロゴや周年記念品、キャンペーン景品など、法人向け純金オーダーメイドにも対応可能。
フルオーダー・セミオーダーともに、短納期で製作いたします。