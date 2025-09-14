ORENDA WORLDが支援する「AMAKUSA EXPO2025」にてeスポーツ大会を開催

株式会社ORENDA WORLD

天草市と株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史）が共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草が運営する、デジタルとアートの祭典「AMAKUSA EXPO2025」において、『餓狼伝説 City of the Wolves』のeスポーツ大会が開催されました。

本大会は、SNK e-Sports Support Program事務局よりサポートを受け、最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』を使用、天草の未来を担う市民にCGやデジタルに触れるきっかけを提供することを目的としています。当日はeスポーツチームREJECT所属のプロゲーマーLaggia氏とSCORE氏が来場し、ゲスト解説として大会を大いに盛り上げました。

大会はダブルエリミネーション方式で、一度負けても復活できる敗者復活戦を採用。最後まで逆転劇が期待できる予断を許さない熱戦が繰り広げられました。

◆大会結果と副賞

大会参加者は高校生プレイヤーが多く、若者のeスポーツに対する強い興味関心が感じられる中、優勝はKY（ケーワイ）選手がストレートで勝ち抜き栄冠を手にしました。KY選手には賞金3万円に加え、副賞として天草特産品、日の出農場の天草大王水炊きセットが贈呈され、さらに一般社団法人デジタルアート天草が3Dプリンターで制作した、天草を象徴するイルカをあしらった特製のトロフィーも授与されました。

また、トーナメント参加者全員には『餓狼伝説 City of the Wolves』の公式Tシャツを贈呈。来場者には先着100名限定で同タイトルの公式クリアファイルが配布されました。

◆大会の様子

当日は、一般の方々に会場を開放し、来場者が自由に『餓狼伝説 City of the Wolves』のプレイを楽しめる時間が設けられましたが、予定されたプロゲーマーとの交流戦の方は、Laggia氏とSCORE氏がオンラインで開催される世界大会の予選に出場するため急遽中止になるという残念な事態に終わりました。

ORENDA WORLDは、eスポーツを通じて、天草から地理的なハンデを越え、世界とつながる体験を提供し、今後の地域活性化に貢献してまいります。

大会の模様は、一般社団法人デジタルアート天草の公式YouTubeチャンネルでアーカイブをご視聴いただけます。

URL：https://www.youtube.com/live/gT3abFBmL40?feature=shared



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

AMAKUSA EXPO2025 開催概要

開催日時：

2025年8月24日(日) 10:00～17:00

会場：

銀天街アーケード、天草宝島国際交流会館ポルト

主なコンテンツ：

- デジタルアート体験- 天草に進出したコンテンツ企業によるブース出展・ワークショップ- eスポーツ大会- インディゲーム体験コーナー- スペシャルゲストによる特別講演- マルシェ出店- ラッピング消防車展示＆シンボルマークを制作した学生による一日消防署長他

イベントの詳細はAMAKUSA EXPO2025の公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：https://www.digi-ama.com/amakusaexpo2025

【一般社団法人デジタルアート天草】

住 所：天草市中央新町３番１７号

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

設 立：2023年7月

業 務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

