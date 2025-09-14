実力派5人組歌い手グループ「すたぽら」初のベストアルバムを2025年11月12日（水）にリリース決定！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の実力派5人組歌い手グループ「すたぽら」がデビュー以来の集大成となる初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』を、2025年11月12日（水）にリリースすることが決定いたしました。予約は、9月13日（土）よりスタートいたします。

本作は、2021年の始動から2025年に至るまでの「すたぽら」の軌跡を1枚に凝縮した決定盤。グループ名をそのまま冠したタイトルからも、その想いの強さが伝わってくるまさにメモリアルな1枚です。

特設ページ：https://starlight-polaris-the-best.starpola.com

7月に発売された最新シングル「おぎゃりたい！えぶりでい」では、オリコン・ビルボードともに週間5位という快挙を達成。今作は、その勢いをさらに加速させる意気込みで制作されております。すたぽらメンバーは今回のベストアルバム発売に関して「結成から今までの軌跡を辿った初めてのベストアルバムなので、かなりこだわりました！今回、歌も収録し直したので、さらにパワーアップしたすたぽらのオリジナル曲を存分に楽しんでいただけると思います！」とコメント。“すたぽらのこれまでとこれから”を詰め込んだ今作が、どこまで飛躍するのか注目です。



■代表曲から新曲まで──ファン必携のベストセレクション！

アルバムには、これまでの楽曲の中からメンバー自身が厳選した30曲を収録。2枚組CDという贅沢なボリュームで、『すたぽらの歴史』を余すところなく堪能できます。さらに、驚くべきことに23曲は新たに歌を録り直し。初期の楽曲を、いまのすたぽらの声・歌唱力で聴けるという、ファンにはたまらない内容となっております。「あの頃」と「いま」を聴き比べられる貴重な体験をお届けします。また、完全新曲2曲に加え、ライブで盛り上がること間違いなしの「ハピもツモれば」コーレス練習バージョンも収録されるという遊び心も。

■「すたぽら」らしい3形態展開！ビギナーもヘビーリスナーも満足の内容に注目

今回のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』は、ファンの熱い期待に応える豪華3形態でのリリースが決定しています。

《初回生産限定盤》

発売日：11月12日（水）

価格：\4,950（税込）

仕様：CD2枚組

60Pヒストリーフォト付きブックレット

三方背スリープ＋デジパック仕様）

2枚組CDに加え、すたぽらの5年間の軌跡を詰め込んだ”ヒストリーフォト付きブックレット”が同梱されています。これまでのライブ写真、さらにはここでしか見られない貴重なショットも満載で、まさに『すたぽらの歴史』をビジュアルで振り返ることができるファン必携の一冊。特別感とメモリアル感が詰まった、プレミアムな仕様となっています。

《通常盤》

発売日：11月12日（水）

価格：\3,300（税込）

仕様：CD2枚組

アザージャケット（全5種のうち1種）

全メンバーのソロジャケットがランダムで1枚封入される仕様となっております。ジャケットは差し替え可能なので、自分の“推し”のジャケットに入れ替えて楽しむことができます。5種類のうちどれが入っているかは開けてからのお楽しみ。推しジャケを引き当てるワクワク感も、すたぽらファンにはたまりません。

《スターライトプライス盤》

発売日：11月12日（水）

価格：\1,980（税込）

仕様：CD1枚

※歌詞ブックレットは付属しません

今回、新たに用意されたバージョンとなっており、すたぽらをまだあまり知らない方や、これからファンになるかもしれないビギナーの方にも手に取ってもらいやすいように考えられたエントリーモデルです。CDは1枚構成で、30曲の中からさらに厳選された16曲を収録。歌詞ブックレットは付属しませんが、その分価格は抑えられており、“はじめてのすたぽら”にも最適な1枚になっています。

この3形態によって、長年応援してきたヘビーリスナーから、最近気になり始めたライト層まで、それぞれにぴったりの楽しみ方ができる展開となっています。

■発売記念イベント開催決定！──全国3都市＋オンラインで“会えるすたぽら”

ベストアルバムの発売を記念して、すたぽら史上最大規模となるリリースイベントの開催が決定しました。今回は、東京・名古屋・大阪の3都市で行われるリアルイベントに加え、全国どこからでも参加できるオンラインイベントも同時に展開。直接会える体験から、遠方のファンにも嬉しいデジタル参加まで、幅広いファン層に向けた多彩な企画が用意されています。

まず、アニメイトで対象商品をご予約・ご購入した方を対象としたイベントでは、すたぽら初となる「個別握手会＆個別CDジャケットサイン会」を開催。メンバーと握手をしながら交流ができ、さらにその中から抽選で当選された方には、メンバーが目の前でCDジャケットに直接サインをしてくれるという、非常に貴重な体験が待っています。リアルで「すたぽら」に会える、まさにファン必見のイベントです。

次に、タワーレコードでのご予約・ご購入者向けには、「個別お渡し会」が実施されます。こちらは希望するメンバーから、特典のレプリカチケットを直接手渡ししてもらえるという内容で、距離の近さと親しみやすさが魅力。推しメンバーとの“1対1の瞬間”を堪能できる、心ときめくイベントとなっております。

さらに、すたぽらしょっぷ・タワーレコード・HMV・楽天ブックス・Amazon・セブンネットショッピングといった各オンライン／リアル店舗でのご予約者には、「オンライン握手会」への応募チャンスが提供されます。こちらは、会場に足を運ぶことが難しい方でも、ライブ2Dで登場するすたぽらメンバーと1対1で会話ができる、今の時代ならではのオンラインイベント。自宅から参加できる手軽さと、デジタル越しでも感じられる“距離の近さ”をご体験いただけます。

■商品情報

タイトル：StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025

アーティスト：すたぽら

発売日：2025年11月12日（水）

予約開始：2025年9月13日（土）

形態／価格：

初回生産限定盤（CD2枚組、60Pヒストリーフォト付きブックレット、三方背スリープ＋デジパック仕様）／\4,950（税込）

通常盤（CD2枚組、アザージャケット（全5種のうち1種））／\3,300（税込）

スターライトプライス盤（CD1枚）／\1,980（税込） ※歌詞ブックレットは付属しません

■「すたぽら」について

メンバー（左から/括弧内は読み方）

前列： Relu（れる） 、Coe.（こえ）、

如月ゆう（きさらぎゆう）

後列：くに、こったろ

「君を導くいちばん星に」をキャッチコピーに、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソング動画や

オリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。YouTubeチャンネル登録者数は約60.5万人。今勢いを増している個性豊かな5人が集まった実力派歌い手グループです。

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@starpola

【Twitter】

https://twitter.com/StarPola_info

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/72_1_9ec4b261fe55ccd465af0f5b1e967a07.jpg?v=202509140556 ]