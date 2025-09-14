TVアニメ『ばっどがーる』より水鳥亜鳥をモチーフにしたクラフトコーラ「アトリニウム」と描き下ろしグッズが予約開始！

株式会社アクリルコンプレックス

株式会社アクリルコンプレックス（本社：東京都江戸川区）は、様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開する「キャラシロップ」より、TVアニメ『ばっどがーる』のキャラクター・水鳥亜鳥をモチーフにしたオリジナルクラフトコーラ「アトリニウム」と描き下ろしグッズの予約を開始いたしました。

■販売概要

予約URL：https://www.cradri.com/pages/badgirl

予約締切：～10月14日（火）23:59

発送：2025年12月上旬より随時発送

※各商品送料別。6,000円（税込）以上同じカートでお買い上げのお客様は送料無料となります。

※予約締切後、オリジナルクラフトコーラ「アトリニウム」のみ「1月下旬発送分」の予約開始を予定しております。

■水鳥亜鳥 オリジナルクラフトコーラ 「アトリニウム」（原液タイプ）

亜鳥が発する特殊なオーラと香を濃縮して水花が造った「アトリニウム」がクラフトコーラになって登場！本編同様、ちょっと“キマる”だけで安全です。

「アトリニウム」は爽やかな酸味があり、亜鳥の好物である和菓子のような優しい甘さの後味が特徴。

美人だけど独特の感性をもつ亜鳥のように、「綺麗だけど少し不思議な味がする」クラフトコーラです。

チェキ風ラベルは描き下ろしのバニー亜鳥。

同じく描き下ろしイラストを使用したサイドコレクションとあわせてお楽しみください。

―お召し上がり方―

本商品は原液タイプのクラフトコーラです。お好みに合わせて炭酸水などで3～5倍に希釈してキメてください。

炭酸水で割るほか、ノンカフェインのため紅茶やミルク、お酒のシロップとしてもおキメいただけます。

価格：2,980円（税込）

容量：200g

希釈率：3～5倍

原材料： きび砂糖(国内製造)、ゆず果汁、レモン果汁、シナモン、カルダモン、クローブ、山椒、メース、ジンジャー、ブラックペッパー、コリアンダー、トンカ豆、エゾウコギ

製造元：合同会社Uプロダクツ

賞味期限：製造から1年

保存方法：直射日光、高温多湿を避け、常温で保存。開栓後は要冷蔵でお早めにお召し上がりください。

■描き下ろしシャンパングラス 水鳥亜鳥（バニー Ver.）

描き下ろしイラストを使用したラグジュアリーなシャンパングラスです。

価格：3,300円（税込）

サイズ：口径44mm*H190 165m

※電子レンジ使用不可、食器洗浄機使用不可

■描き下ろしグラスチャーム 水鳥亜鳥（バニー Ver.）

描き下ろしイラストを使用したグラスチャームです。キーホルダーとしてもご使用いただけます。

価格：990円（税込）

サイズ：約75×75mm

■描き下ろしBIGアクリルスタンド 水鳥亜鳥（バニー Ver.）

描き下ろしイラストを使用した約18cmの大きなサイズのアクリルスタンドです。

価格：2,200円（税込）

サイズ：約180×80mm

■描き下ろし特大タペストリー 水鳥亜鳥（バニー Ver.）

描き下ろしイラストを使用した高さ160cmの特大タペストリーです。

価格：7,700円（税込）

素材：レアスエード（ポリエステル）

サイズ：H1,600mm / W650mm

■キャラシロップ

様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開する株式会社アクリルコンプレックスのブランドです。今後も多数の商品を発売予定です。

公式X: https://twitter.com/acrylcomplex

■CRADRI(クラドリ)

CRADRIは、Uプロダクツが挑戦する「シロップ100景プロジェクト」から生まれた新しいクラフトシロップブランドです。

ひとつひとつのレシピに物語を込め、自然素材の持ち味を大切に仕上げています。100種類のシロップを開発するという挑戦の先に、もっと自由に、もっと楽しくシロップを選べる世界を広げていきます。