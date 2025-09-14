【岩手県】ホテルルートイン金ケ崎　9月14日(日)開業！

ルートインジャパン株式会社ホテルルートイン金ケ崎

2025年9月14日(日)、総合ホテルチェーン「ルートインホテルズ」を運営するルートインジャパン株式会社(本店：東京都品川区大井一丁目35番3号 代表取締役 永山泰樹)は、岩手県胆沢郡金ケ崎町に岩手県内11号店目となる「ホテルルートイン金ケ崎」を開業いたしました。

JR東北本線 六原駅から車で約5分、東北自動車道 北上金ヶ崎ICから車で約7分に位置し、北上金ケ崎工業団地をはじめとする周辺エリアへのアクセスにも便利な立地で、ビジネス利用に最適なホテルです。自慢のバイキング朝食や光明石人工温泉を備え、快適なご滞在をサポートいたします。

◆お得な公式アプリクーポンのお知らせ◆

ダブルルームデラックスツインルーム（３名まで）[表: https://prtimes.jp/data/corp/1153/table/59_1_b5a91f1c4d5dcbf99d5b83a1d351e9ec.jpg?v=202509140556 ]光明石人工温泉「旅人の湯」Restaurant NAGOMIRestaurant NAGOMI

ルートインホテルズ公式アプリでは新規ホテルオープン記念としてお得なクーポンを配信しています。

ご宿泊代1,000円割引クーポン

ご宿泊代が1,000円割引になるクーポンです。

対象宿泊期間：オープン日～2025年12月31日(水)まで

※ご利用には条件がございます

［ルートン刺繡入り］今治タオルハンカチプレゼントクーポン

今治タオルハンカチ1枚を先着500名様にプレゼントするクーポンです。

対象配布期間：ホテルオープン日から配布終了まで

※ご利用には条件がございます

※なくなり次第終了となります

各クーポンの注意事項はアプリ内クーポン画面にてご確認頂きます様よろしくお願いいたします。

ルートインホテルズ公式アプリは、APP Store、Google Playより無料でダウンロードいただけます。



⇒APP Storeよりダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BA%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6446619309)

⇒Google Playよりダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.route_inn.app.official&pli=1)



クーポンはルートインホテルズ公式アプリをダウンロードの上、会員登録完了後に、ご利用いただける様になります。

公式アプリには他にもお得に、便利にご利用いただける機能を備えております。

公式アプリ機能はこちらからご確認いただけます。(https://www.route-inn.co.jp/application/)

この機会に是非ルートインホテルズ公式アプリをご利用ください。

◆ ルートインホテルズ

さまざまなお客様のニーズにお応えするため、ルートインホテルズでは、ライフシーンに寄り添う個性豊かな4つのホテルブランド「ホテルルートイン」「ルートイングランティア」「グランヴィリオホテル」「アークホテル」とゴルフ場を全国に展開しています。

ビジネスから観光、レジャーやイベントまで用途に合わせてお選びください。

https://route-inn.co.jp/(https://route-inn.co.jp/)