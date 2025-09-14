【鶴雅グループ創業70周年記念】北海道民限定「鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン」を販売開始！
鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、創業70周年の記念事業として、北海道在住の皆様へ日頃の感謝を込めた宿泊割引キャンペーン、「鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン」の販売を開始しました。長期にわたる円安からの旅費高騰の負担を少しでも和らげ、秋冬の温泉旅行をお得に楽しんでいただける特別割引キャンペーンを企画しました。
どうみん謝恩割 秋のキャンペーン詳細 :
https://www.tsurugagroup.com/plans/70anniversary/
・「鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン」概要
鶴雅グループは本年、創業70周年という大きな節目を迎えました。この記念すべき年に相応しい企画として、「鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン」を開催します！北海道在住者および専用プランでのご予約で、通常料金から10％OFF！秋冬の温泉旅行をお得にご利用いただける特別キャンペーンを、この機会に是非ご利用ください。
＜キャンペーン名＞
鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン
＜割引内容＞
公式専用プランからのご予約で、WEB販売価格より10％OFF
※各割引率に公式5％割引を含む
＜割引対象者＞
北海道在住者、大人のみに限る
チェックイン時に以下の証明書が、割引対象者全員分必要です。
・住所を証明できる公的書類（免許証や保険証等、コピーや写しは不可）
＜宿泊対象期間＞
宿2025年9月1日（月）～12月26日（金）宿泊分まで
＜予約方法＞
鶴雅グループ各施設の公式サイトの専用プランからお申込みください
・鶴雅グループ 会社概要
あかん遊久の里 鶴雅
鶴雅グループは北海道全域に15の温泉旅館・ホテルに加え、レストラン・ベーカリーを運営しております。国立・国定公園内の豊かな自然や歴史と文化を背景に、北の大地ならではの大自然とアイヌ文化やオホーツク文化をお届けしています。自然と文化が織りなすこの地ならではの「地の物語」。和と洋の感性がゆるやかに融け合う上質なくつろぎの空間と時間。深遠な森に抱かれ、清澄な湖に癒される北海道リゾートを心ゆくまでご堪能いただける施設を展開しております。創業７０周年を迎える本年は、日頃のご愛顧と感謝を込めたお得なプランを多数展開中です。これからも北海道の魅力を発信する旅館グループとして、皆様に感動と新たな滞在の楽しみを提供してまいります。今後の情報発信にご期待ください。
鶴雅グループ公式サイトはこちら :
https://www.tsurugagroup.com/
あかん鶴雅別荘 鄙の座
THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT
サロマ湖 鶴雅リゾート
北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート
しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌
定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌
ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄
函館大沼 鶴雅リゾート エプイ
しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座
洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌