「にじぱぺっと 共通衣装シリーズ」が2025年9月19日(金)12時よりにじストアにて販売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2025年9月19日(金)12時からにじさんじオフィシャルストアにて、「にじぱぺっと 共通衣装シリーズ」の販売を開始いたします。

2025年9月19日(金)12時から「にじぱぺっと 共通衣装シリーズ」の販売開始！

好評をいただいている「にじぱぺっと 共通衣装シリーズ」から新たに、伊波ライ、小清水透、ドーラ、花畑チャイカ、先斗寧、本間ひまわり、山神カルタ、竜胆尊、レヴィ・エリファの、9名のライバーが登場！

■「にじぱぺっと共通衣装シリーズ」商品ページ

https://shop.nijisanji.jp/TAG_566

■「にじぱぺっと」関連商品ページ

https://shop.nijisanji.jp/TAG_130

「にじぱぺっと」は、にじさんじオフィシャルストアにて販売している「にじぱぺっとグッズ」「にじぱぺっとカスタマイズシリーズ」の、にじぱぺポーチやポンチョとあわせてもお楽しみいただけます。

今後も引き続き、にじさんじとNIJISANJI ENライバーの「にじぱぺっと」を販売していく予定です。

「にじぱぺっと コンセプトシリーズ 共通衣装シリーズ」

■にじぱぺっと 共通衣装シリーズ

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全9種(伊波ライ / 小清水透 / ドーラ / 花畑チャイカ / 先斗寧 / 本間ひまわり / 山神カルタ / 竜胆尊 / レヴィ・エリファ)

・サイズ(約)：本体Ｗ80mm×Ｈ110mm程度

・梱包時：W130mm×H165mm程度

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

にじストア5周年記念キャンペーンについて

2025年9月19日(金) 12時より日頃の感謝を込めてにじストア5周年記念キャンペーンを実施いたします！

詳細はにじストア5周年記念キャンペーン特設サイト(https://shop.nijisanji.jp/nijistore_5th_Anniversary.html)をご確認ください。

販売概要

・販売開始日時：2025年9月19日(金)12時

・お届け予定：2025年9月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_566

■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじぱぺっと

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸