【限定抹茶バターサンド】2日で3000個売れた大人気お取り寄せスイーツが9月14日より数量限定で復活販売！
まっちゃらばー × d:matcha Kyotoが5回目のコラボレーション。
前回、第4回目の期間限定販売で過去最高の販売ペース、2日間弱で3000個を記録して完売し、大人気を博したバターサンドが約半年ぶりにオンラインで復刻販売します。
自社栽培した京都府和束産の上質な抹茶をふんだんに使用し、「抹茶を美味しく食べられる最大濃度」を追求したスイーツなので、市販ではなかなか買えない上品で至極な抹茶スイーツです。
「抹茶が好きな方」なら、ぜひ一度ご賞味ください。
購入ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/macchalover-butter-sand
d:matcha Kyoto商品とバターサンドのセットも限定販売
今回、バターサンドとd:matcha Kyoto特製のモンブランケーキを一緒に購入できるセットを、こちらも数量限定で販売します。
お茶の栽培から加工、菓子製造まで手がけるd:matcha Kyotoだからこそできる、濃厚な抹茶スイーツをぜひお楽しみください。
購入ページ：https://dmatcha.jp/collections/cakes/products/matcha-buttersand-montblanccake
今回は発送日を3つに分け、それぞれの日程で数量限定販売
第4回目のバターサンド販売は、１.9月24日２.10月1日３.10月8日の配送日程に分けて販売します。
何卒、お早めのご注文をお願いいたします。
バターサンドは2025年9月14日(日) 12:00より販売スタートします。
期間限定販売で在庫に限りがあるため、お早めにお買い求めください。
6個セット購入は、おひとり様合計 2セットまで
今回、ご用意できる数か少なく、6個セットに関して購入はおひとり様2個までとさせていただきます。
販売する機会が少ないため、2個購入したい方は、希望の個数を商品ページで選択するのを忘れないようにしてください。
セット内容紹介
【商品名】濃厚抹茶バターサンド3種6個
【価格】3,980円(税込)※送料別
【説明】
3種のバターサンドが2回ずつ楽しめる嬉しいセット。
週に一回の自分へのご褒美やお友達でシェアするのもおすすめです。
【内容物】
プレーン×2
抹茶ホワイトチョコ×2
抹茶苺×2
【賞味期限】
約3ヶ月 ※要冷凍
【大きさ】
直径6cm
厚さ3cm
【アレルギー】
小麦、乳成分、卵、大豆、アーモンド、オレンジ
【保存方法】
要冷凍
濃厚抹茶バターサンド＆濃厚抹茶モンブランケーキセット
【価格】8500円(税込)※送料別
【説明】
「まっちゃらばー」監修の濃厚抹茶バターサンドと、d:matchaが作った濃厚抹茶モンブランケーキの数量限定スペシャルセット。
【内容物】
・モンブランケーキ１個（5号サイズ、直径約15cmのホールケーキ）
※ケーキのカット、およびデコレーションは承っておりません。
プレーン×2
抹茶ホワイトチョコ×2
抹茶苺×2
【賞味期限】
約4ヶ月 ※要冷凍
【アレルギー】
小麦、乳成分、卵、大豆、アーモンド、オレンジ、ゼラチン
【保存方法】
要冷凍
フレーバー3種紹介
プレーン
抹茶バタークリームをたっぷり絞った基本のフレーバー。
定番だけど贅沢な抹茶の苦味が程よく、甘味を抑えているため、濃厚な抹茶の味わいがしっかりと感じられます。
抹茶ホワイトチョコ
ホワイトデーの際に販売した限定の商品ですが、好評のため今回もラインナップしました。
ホワイトチョコは抹茶と相性がよく、まろやかさと風味がうまくプラスされています。
抹茶苺
抹茶の旨みとイチゴの酸味のマリアージュがたまらない「抹茶苺」。
抹茶だけでは物足りない。そんな方に抹茶とフルーツの絶妙なバランスが楽しめるバターサンドもご用意しました。
購入について
販売期間：2025/9/14（日）12:00~
なくなり次第販売終了します。
発送方法：クール便(冷凍)
製造者：d:matcha
販売者：d:matcha 合同会社first fan
d:matcha Kyotoでのインターン生も同時募集
茶畑での作業風景
バターサンド制作風景
今回のバターサンド販売と並行して、d:matcha Kyotoでは、18歳以上のインターン生を募集しています。
京都・和束町の茶畑を舞台に、抹茶の栽培から加工、スイーツ製造、体験ツアーやSNS発信まで幅広く携わることができる内容です。
「お茶の知識を深めたい」
「農業や自然の中での暮らしを体験してみたい」
「将来、抹茶やスイーツのお店を開いてみたい」
そんな方におすすめのプログラムです。
茶農家の後継者問題が深刻になる中、
日本の抹茶を未来につなぐ若い担い手を、この機会に募集したいという思いで、
今回、バターサンド販売と並行してプロジェクトを行わせていただきます。
期間：数日～1ヶ月（時期相談可）
内容：農業、体験ツアー補助、出荷業務、製菓補助、SNS発信など
場所：京都府相楽郡和束町湯船
待遇：住居提供・勤務日の昼夜食事つき・無償（交通費補助あり）
応募条件：18歳以上／語学力不問／大学生・社会人可
～まっちゃらばーについて～
年間400食以上の抹茶スイーツを関西を中心に食べ歩く「まっちゃらばー」。Instagramはフォロワー11万人越え。SNS総フォロワー15万人以上。独自の評価で抹茶スイーツを紹介します。本当に美味しい抹茶スイーツはどんなものか日々研究しながら抹茶巡りをし、抹茶スイーツのオンラインブランドを展開しています。
