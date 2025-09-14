¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ææ¥²ー¥à¡ØÅí¹á¡Ê¤ò¡Ë¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡ª¡ª&Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç»îÍ·Âæ¤ÎÀßÃÖ¤â·èÄê¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚ¾¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ææ¥²ー¥à¡ØÅí¹á¡Ê¤ò¡Ë¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡Ù¤òSteam¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤Î·èÄê¤È¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤È»îÍ·Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
https://store.steampowered.com/app/3642370/_/
¡ØÅí¹á¡Ê¤ò¡Ë¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡Ù¤È¤Ï
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Î¥²ー¥à²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥²ー¥àÆâÍÆ¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Ææ¥²ー¥à¡ØÅí¹á¡Ê¤ò¡Ë¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡Ù¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼Â¶·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥²ー¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê2D¥é¥ó&¥¸¥ã¥ó¥×¡ª°æ¶Ü¿ÎºÚ¤È°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¤òÁàºî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤ò¼«Âð¤Î¥½¥Õ¥¡ー¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤ÇÅí¥ï¥·¥ç»îÍ·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
2025Ç¯9·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ë¤Æ¡¢¡ØÅí¹á¡Ê¤ò¡Ë¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡Ù¤Î»îÍ·Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌ¸ø³«Æü9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÅí¥ï¥·¥ç»îÍ·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔÁ°ÊÔKV¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊB2¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ñÌ£¤ÇÀ©ºî¤·¤¿"¶â¤ÎÅí¥ï¥·¥çÁü"¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ) ～ 9·î28Æü(Æü)
¡¡¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ ¡§9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00 ～ 17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ～ 17:00
¡¡¡¡°ìÈÌ¸ø³«Æü ¡¡¡§9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë 9:30 ～ 17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 9:30 ～ 16:30
¡Ú²ñ¾ì¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡Û
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» Hall 1¡§01-C05
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://tgs.cesa.or.jp/jp
À½ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/147608/table/65_1_bd63a1898060b0b88b8f41e5620bb2e8.jpg?v=202509140455 ]
ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¸ø³«
¡Ú¸åÊÔ¡Û2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¸ø³«
¢£¸ø¼°SNS
HP¡§https://girls-band-cry.com/
X¡§https://x.com/girlsbandcry
TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@girlsbandcry
Instagram¡§https://www.instagram.com/toge0toge1/
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö ÅÜ¤ê¤â´î¤Ó¤â°¥¤·¤µ¤âÁ´Éô¤Ö¤Á¤³¤á¡£¡×
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬À½ºî¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢¥ë¥Ñ¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤¬Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤ËTVÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤¬Ê¨Æ¡¢Âè7ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç7½µÏ¢Â³X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ëÅù¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¡£Blu-ray&DVD vol.1¤ÏÎß·×½Ð²Ù¿ô2.3ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¯ËÜºî¤¬TV¥¢¥Ë¥á¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿Áí½¸ÊÔ¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î·à¾ì¸ø³«¡£
°µÅÝÅª¤Ê²»¶Á¤È±ÇÁüÈþ¤ò¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¹¥Èー¥êー
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡ÖÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡×
¹â¹»¤òÃæÂà¤·Ã±¿È¤Ç¾åµþ¤·¤¿°æ¶Ü¿ÎºÚ¤ÏÆ´¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤Î²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤È½Ð²ñ¤¤²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£ËÜ¿´¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢Î¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤Î¾¯½÷¥ë¥Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¡£Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿5¿Í¤Î¾¯½÷¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÉÔ¾òÍý¤µ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡×
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ò·ëÀ®¤·¤¿¿ÎºÚ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¸Î¶¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£Åí¹á¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì²áµî¤ò¹îÉþ¤·¤¿2¿Í¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿°ìÆ±¤Ï²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¼Ò²ñ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¥×¥í¤òÃ¦Âà¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
°æ¶Ü¿ÎºÚ¡§ÍýÌ¾
²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡§Í¼è½
°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡§ÈþÎç
³¤Ï·ÄÍÃÒ¡§ÆäÅÔ
¥ë¥Ñ¡§¼ëÍû
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦´ë²è¡¦À½ºî¡§Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
´ÆÆÄ¡§¼ò°æÏÂÃË
µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¶Ì°æ·òÆó(agehasprings)
·àÈ¼²»³Ú¡§ÅÄÃæ¥æ¥¦¥¹¥±(agehasprings)
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼êÅçnari
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Å¢ ºÜ·°¡¡ÃæÂôÂç¼ù
ÇÛµë¡§Åì±Ç
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
https://girls-band-cry.com/onair/
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È
(C) Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó