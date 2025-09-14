「Bitfan」にて、舞台俳優・北乃颯希のオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月14日（日）に北乃颯希のオフィシャルファンクラブ（URL：https://kitanosatsuki.bitfan.id/(https://kitanosatsuki.bitfan.id/)）をオープンしました。

北乃颯希（きたの さつき）は、1995年生まれ、大阪府出身の俳優です。ダンスやアクロバットを特技とし、その身体能力を活かして舞台『刀剣乱舞』『ヒプノシスマイク』『弱虫ペダル』など、数々の人気2.5次元舞台作品に出演し、注目を集めています。

また俳優活動だけにとどまらず、レギュラー配信番組やイベントのMCとしても活躍しており、持ち前のトーク力で多くの場を盛り上げる存在です。番組内では、漫才やコントにも果敢に挑戦し、俳優としてのみならずタレントとしても成長を続けています。

今回オープンしたのは、北乃颯希のオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、北乃颯希に関する最新情報の配信はもちろん、会員限定でお楽しみいただけるグループチャットや生配信など、特別なコンテンツをご用意しております。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

北乃颯希OFFICIAL SITE ＆ FANCLUB

■URL

https://kitanosatsuki.bitfan.id/

■会費

スタンダードコース：月額 500円（税込）

プレミアムコース：月額 1,500円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

■ファンクラブコンテンツ

・MOVIE

・BLOG

・GALLERY

・GROUP CHAT

・LIVE STREAMING

・BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk