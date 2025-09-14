『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』スタジオキャストに指原莉乃、SAKURA＆KAZUHA（LE SSERAFIM）、IROHA＆ MOKA（ILLIT）ら豪華キャストが決定！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年の全米デビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース）を2026年春より独占無料放送いたします。

このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃さん、世界で活躍するグローバルガールズグループLE SSERAFIMのSAKURAさんとKAZUHAさん、世界で活躍するガールグループILLITのIROHAさんとMOKAさんが決定いたしました。

「ABEMA」で放送が決定した『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE Americaが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据えHYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人 のアーティスト"を日本にて発掘します。

このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃さんをはじめ、HYBE MUSIC GROUP所属の世界で活躍するガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAさんとKAZUHAさん、同じくHYBE所属のグローバルガールズグループILLITのメンバーIROHAさんとMOKAさんの5名が決定いたしました。豪華5名のキャストがどのようにオーディションを見守り、挑戦者たちの熱き姿を引き出していくのか、ぜひご注目ください。

日本最高峰の才能と世界最高レベルの制作陣が交錯する『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。たったひとりの“主役”が誕生するまでの物語を、ぜひ「ABEMA」にてご期待ください。

今後も、「ABEMA」では、『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』に関する最新情報を発信してまいります。続報にご期待ください。

『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mvp3YQE3Oas ]

■『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』 募集概要

▼番組サイト

https://worldscout-thefinalpiece.com

募集期間

2025年8月6日（水）～2025年9月22日（月）

募集対象

・ヴォーカルまたはダンスの経験者の女性（She/Her）またはノンバイナリー（They/Them）の方

応募資格

・15歳～24歳

・オーディション過程より、メディアに出演し自己の肖像や映像物が利用されることに支障がないこ

・2025年10月～2025年12月に行われる全てのトレーニング合宿・収録に参加可能な方

※アメリカ合宿は2025年11月中旬～2025年12月末を予定しています

※審査日程・トレーニング合宿・収録日程については、審査通過者に改めてご案内いたします

※現在、芸能事務所やレーベルと契約中の方は、所属事務所・レーベルの許可を得た上でご応募ください

※事前にパスポートの準備をお願いいたします

・オーディション終了後、トレーニングのためにロサンゼルスへ移住できる意思と能力があることが必須条件です

■「ABEMA」独占無料放送『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』 番組概要

放送日時：2026年春放送予定

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2039

