tHE GALLERY OMOTESANDOにて、9月18日（木）より、才東ヒャッカ個展 「2次元からの思念波」 を開催。
【才東ヒャッカ 個展 “2次元からの思念波”】
2025年9月18日（木）よりtHE GALLERY OMOTESANDOにて、
米原康正キュレーションによる、才東ヒャッカ 個展 “2次元からの思念波” を開催いたします。
⚫︎Artist statement
私の作品に描かれた少女たちはキャンバスの向こう側からこちら側の世界にいる我々を見つめています。
それは彼女たちが我々に言語化不能な何かを伝えるためです。
言葉にできない、口にしてはいけない思い。それでも私はそれを誰かに受け止めてほしいと願います。だから私はその秘めたる思いを埋没させた少女たちを描くのです。
彼女たちのその目から放たれる思念波をどうか受け止めてください。
― 才東ヒャッカ
⚫︎才東ヒャッカ / Saito Hyakka profile
2001 年 広島生まれ
2022 年 比治山大学短期大学部美術科洋画コース 卒業
2023 年 比治山大学短期大学部専攻科洋画コース 卒業
2024 年 比治山大学短期大学部 研究生 修了
オタク的感性に基づく少女に対する愛情表現と、自身の心の内だけでは消化することのできない感情を吐き出したいという欲求を解消することを目的に作品を制作しています。
私が作品制作において最も欲しているのは『真の共感』です。言語化ではなく感覚で、鑑賞者の皆様と作品が繋がることができましたら幸いです。
＜Instagram＞
@hyakka_3110(https://www.instagram.com/hyakka_3110/)
＜X＞
@hyakka_3110(https://x.com/hyakka_3110)
⚫︎キュレーター米原康正より
才東ヒャッカの描く少女は、1枚の画面にひとつの時間や視点では収まりきらない。
前と後ろ、内と外、過去と現在が、漫画的な線と色彩の中で等しく並び、無意識のうちにキュビズム的な気配を纏う。
断片に裂かれた顔は、それぞれが観る者の記憶に触れ、忘れていた感情を呼び起こす。
冷たさと優しさ、無垢と残酷さー相反するものが一枚の絵に同居し、ひとつの解釈に閉じ込められることを拒んでいる。
その絵には、ほんのわずかに呪いが宿っている。
それは破壊の呪ではなく、微かな囁きのように心に沁み込み、目を逸らしても消えない影となって残る。
観る者は知らぬ間にその呪いを受け取り、自らの記憶と重ね合わせながら絵を抱え続けるのだ。
だからこそ、ヒャッカの作品は解けない問いのように私たちの中に息をし続ける。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
場 所：tHE GALLERY OMOTESANDO
期 間：9月18日（木) ～ 10月5日（日）
休廊日：月・火曜日
時 間：12:00 - 19:00
＜Opening Reception＞
日時：9月18日（木） 18:00～20:00
場所：tHE GALLERY OMOTESANDO
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
tHE GALLERY OMOTESANDO
150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-16-13
SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F
＜WEB＞
http://thegallery-harajuku.com
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando