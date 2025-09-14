【速報！２.】イベント「オトメイトパーティー2025」9月14日（日）[昼公演]にて新情報を発表！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社は、本日9月14日（日）に実施した女性向けゲームブランド「オトメイト」のイベント「オトメイトパーティー2025」[昼公演]にて、今後発売を予定している新作タイトルの新情報などを発表いたしました。

9月14日（日）[昼公演]では、新作となる2タイトル（内1タイトルは移植作）の制作発表や今後発売予定をしているタイトルの続報が発表されました。

https://www.otomate.jp/event/party/2025/newtitle/

※一部、イベントで放映された映像内容と若干異なる場合もございます。

■「オトメイト」タイトル 追加情報発表

・タイトル：CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-

・ジャンル：女性向け恋愛ADV

・キーワード：千年戦争、17代目ジャンヌ・ダルク、恋の鎖

・スタッフ：イラストレーター：読、シナリオライター：中山 智美、ディレクター：吉田 ミサ、OP：HAGANE

・参加キャスト：内田 雄馬、浦 和希、山下 誠一郎、野島 健児、古川 慎、梶 裕貴 ほか

・タイトル概要：聖女をやめるため恋をする。

――いいや。恋も救国も果たしてみせるさ。

遥か昔、ヨーロッパの二国が始めた戦争。

発展する神秘と技術を用いた戦いは今もなお続き、

すでに千年が経とうとしている。

時は西暦2400年。

【聖女の加護】を受けて田舎に生まれ落ちた17代目ジャンヌ・ダルク。

彼女の願いはただひとつ――聖女なんてやめたい。

彼女は知る。

救国に導くか、恋をすることで聖女はその力を失う……と。

戒めの鎖をかけられた破天荒聖女は

聖女をやめるため、槍を片手に戦場を駆ける！

『終遠のヴィルシュ』スタッフが再結集してお届けする、千年戦争の物語！

メインキャラクターのキャスト情報を初公開。

・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

・発売日：2026年発売予定

・コピーライト：(C)IDEA FACTORY

・公式サイト：https://www.otomate.jp/crazy_chain/ ※9/16（火）公開予定

・公式SNS（X）：https://x.com/CC_otomate

・キャスト発表PV： https://youtu.be/mkoyTL6cGBA

■「オトメイト グラフィティ」発売タイトル発表

・タイトル：Glass Heart Princess for Nintendo Switch

・ジャンル：女性向け恋愛ADV

・キーワード：恋のときめきで鍛える硝子心臓、バリエーション豊富なデートイベント、明るい気持ちになれるラブコメディ

・スタッフ：原画：きなみ 由希

・キャスト：KENN、鈴木 達央、羽多野 渉、宮田 幸季、松岡 禎丞、本多 真梨子、岸尾 だいすけ、名塚 佳織、稲葉 実、種田 梨沙、大西 沙織、持月 玲依、増元 拓也、滝 知史 ほか

・タイトル概要：ときめき、胸キュン厳禁！

学園のマドンナはガラスの心臓(GlassHeart)！？

本作は、2012年12月に発売された『Glass Heart Princess』と、

2013年11月に発売された『Glass Heart Princess:PLATINUM』のNintendo Switch移植版です。

本編・アフターストーリーが一度に楽しめ、従来のファンはもちろん、新規ユーザーにとっても満足できる一本となります。

2026年1月29日に発売決定！9月16日（火）より予約受付開始です！

・ハード：Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM) Lite

・発売日：2026年1月29日発売予定

・コピーライト：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・公式サイト：https://www.otomate.jp/ghp/switch/

・公式SNS(X)：https://x.com/GHP_otomate

・「オトメイト グラフィティ」オトメイトパーティー2025公開ムービー：

https://youtu.be/0D381APzpzo

【オトメイトについて】

「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、15周年を迎えた「薄桜鬼」や劇場版アニメが公開された「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch(TM)タイトルの展開に力を入れており、既に86タイトルを発売（2025年9月14日現在）。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。