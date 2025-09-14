【総合資格学院】令和7年度 2級建築士 設計製図試験「オリジナル参考解答例無料閲覧サービス」の提供開始！恒例のXアンケート企画「気になる総選挙」も開催

株式会社総合資格

建設・不動産関連の資格取得スクール「総合資格学院」を運営する株式会社総合資格（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 拓也）は、本日、令和7年9月14日（日）実施の令和7（2025）年度2級建築士 設計製図試験の受験生に向けて『総合資格学院オリジナル参考解答例無料閲覧サービス』の提供を開始します。また、例年好評を博している当学院公式Ｘ（旧Twitter）のアンケート企画『気になるポイント総選挙』は試験終了後から開催します。

▼令和7年度（2025年度）2級建築士 設計製図試験

当学院オリジナル参考解答例無料閲覧サービス

■総合資格学院オリジナル参考解答例無料閲覧サービス

「オリジナル参考解答例無料閲覧サービス」は、令和7年度2級建築士設計製図試験の受験生に向けたサービスで、エスキスを試験当日（9/14）の21：00頃から、また全図面を試験翌々日（9/16）に（速報版）オリジナル参考解答例として、特設ページにて無料で閲覧できるサービスです。

さらに申込者は、試験翌々日（9/16）には、採点のポイントを解説する動画も同ページにて無料で視聴できます。

また、上記サービスとは別に（印刷版）オリジナル参考解答例『徹底分析ガイド』のプレゼント受付も総合資格学院公式サイトにて行っています。

（印刷版）オリジナル参考解答例『徹底分析ガイド』

なお、試験当日中（9/14）の本サービス申込者に限り、スマホ決済サービスポイントとの交換やカフェなどでの利用が可能なデジタルギフト500円分（「giftee Box(R)」（500ポイント））をプレゼントします。

※「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から進呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

【（速報版）オリジナル参考解答例】

合格実績Ｎｏ．１指導校である当学院の精鋭講師が詳細に描き込んだエスキス、全図面であり、試験当日（9/14）の21：00時頃からエスキスが、また翌々日（9/16）には全図面が特設ページにて無料で閲覧できます。

【（印刷版）オリジナル参考解答例『徹底分析ガイド』】

Ａ2サイズの重要チェックポイントの朱書き付きの完成図面が掲載されています。「別解エスキス例」も併せて掲載されており、令和7年度試験の見直しに最適です。（10月下旬頃から発送予定）。

【採点のポイント解説動画】

試験翌々日（9/16）に、特設ページにて公開される動画。本試験で採点の決め手となったポイントを当学院講師がていねいに解説します。

■X「気になるポイント総選挙」

本試験で気になったポイントをXで受験生が投票。翌日15日（月）に投票結果と、投票結果をうけた当学院の解説付きコメントを公表。試験終了後に受験生が抱えるモヤモヤした気持ちを当学院がスッキリ解決します！

▼総合資格学院 公式X

9月16日（火）には、課題の概要や問われた内容や出題の特徴などを公開予定です。試験終了後にいち早く検証を行い、令和7年度2級建築士設計製図試験の分析を公開します。

■合格実績No.1スクール 総合資格学院

総合資格学院は、株式会社総合資格が運営するスクール事業ブランド。建設・不動産関連の資格取得スクールとして圧倒的な実績を誇っており、特に難関国家資格の建築士試験受験対策に強みを持っています。

令和6年度1級建築士試験において、設計製図試験を合格者した方の58.7％（全国合格者3,010名中／当学院当年度受講生1,768名）を、また、学科試験と設計製図試験を1年で合格した方の64.3％（全国ストレート合格者1,036名中／当学院当年度受講生666名）を当学院当年度受講生が占め、「日本一」の合格実績を達成しています（令和7年1月15日現在）。

令和6年度の設計製図試験は、26.6％という低い合格率などから『過去10年で「最難関」の試験であった』とされており、その試験においても当学院は、1,768名という圧倒的な合格者数となりました。

（注1）ストレート合格者とは、１級建築士学科試験に合格し、同年度の１級建築士設計製図試験に続けて合格した方です。

（注2）令和6年度1級建築士 学科・設計製図試験 全国ストレート〔学科+設計製図〕合格者占有率64.3％（全国ストレート合格者1,036名中／当学院当年度受講生666名）

（注3）令和6年度1級建築士 設計製図試験 全国合格者占有率58.7％（全国合格者3,010名中／当学院受講生1,768名）

▼「総合資格学院の合格実績」詳細はこちらから

【総合資格学院イメージキャラクター 田中道子さん】

[プロフィール] 田中道子（たなか・みちこ）

1989年8月24日生まれ、静岡県浜松市出身。オスカープロモーション所属。

ミス・ワールド2013日本代表、世界大会ベスト30に選出。ドラマ「大奥」（CX）、「霊媒探偵・城塚翡翠」「invert城塚翡翠 倒叙集」「Dr.チョコレート」（NTV/Hulu）、「顔に泥を塗る」「六本木クラス」（EX）、映画「極主夫道」、「解体キングダム」（NHK総合）、「しあわせ気分のフランス語」（NHKEテレ）、「新美の巨人たち」（TX）、「築き人」（BSテレ東 総合資格提供）などに出演するほか、「プレバト!!」（MBS/TBS)では水彩画等で才能を発揮するなど多方面で活躍の場を増やしている。多忙を極める中、2022年に最難関国家資格の一つである一級建築士試験に合格。

【総合資格学院 合格実績No.1建築士講座の特徴】

■「人対人」による対面指導

難関試験だからこそ、「不明点がその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」など、効果・効率のよい学習が可能です。

■講義の中核となるプロの講師陣

「受講生全員合格」を目標に掲げ、目の前にいる受講生の悩みを的確に解決し、受講生一人ひとりに合格までの明確な道筋を示します。

■合格まで受講生一人ひとりを徹底サポート

教務スタッフを中心に学習進捗状況の把握、出席確認から学習アドバイス、さらにはモチベーションアップまで万全のサポートを実施。

■合格のノウハウを凝縮したオリジナル教材

試験の最新傾向や過去の出題傾向も徹底的に分析し、毎年改訂を行っています。

また延べ数十万にもおよぶ受講生の声を反映させているため圧倒的なわかりやすさも実現。

■知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の段階ごとに専用の教材を用意。

■合格実績日本一を達成し続ける製図指導

作図手順の指導を段階ごとに行い、作図途中の手元は講師が教室を巡回し確認します。

改善点はその場でアドバイスを実施し、きめ細かな添削も魅力。

【開講講座】

＜建築系＞ ・一級建築士 ・二級建築士 ・構造設計一級建築士 ・設備設計一級建築士 ・建築設備士

＜施工管理系＞ ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士

・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士 ・1級管工事施工管理技士

＜不動産系＞ ・宅建士 ・賃貸不動産経営管理士

＜インテリア系＞ ・インテリアコーディネーター

【会社概要】（2025年4月1日現在）

[所在地] 株式会社 総合資格 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル22階 03-3340-2810(代)

[所在地] 株式会社中部資格 愛知県名古屋市中区錦1-2-22 中部資格ビル 052-202-1795(代)

[代表者] 佐藤 拓也

[設 立] 1987年1月

[社員数] 661名

[資本金] 総合資格：1億円

[売上高] 140億円（2024年9月期）

[事業内容］各種国家資格受験講座の開催、各種セミナーの開催、教材の出版、法定講習の開催、人材事業

