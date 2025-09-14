ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 9月14日開催 静岡ジェード vs 岡山リベッツ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


静岡ジェードと岡山リベッツの試合は、3-1で岡山リベッツが勝利しました。