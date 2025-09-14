【愛知県一宮市】遂に登場。グランピング宿泊にオールインクルーシブプランが追加！値段を気にせず、あれもこれもあそび放題＆飲み放題で満喫しよう！
各種アクティビティが無料で借り放題！
グラマラス＋キャンピングを掛け合わせて出来た造語、グランピング。
せっかくの贅沢な体験なのに、宿泊中に『あれが欲しい。これが欲しい。』と言った時に気になるのは、追加料金ではないでしょうか。
そこでウッドデザインパークいちのみや-紡-では、滞在中にお財布を気にせず遊び尽くせるリーズナブルなオールインクルーシブプランが登場！
広大な芝生エリアでのアクティビティや宿泊者専用ラウンジで各種飲み放題やおやつもご用意しています。滞在中は、時間無制限でお好みに応じてお部屋にお持ち帰りいただきお楽しみいただけます！
各種アクティビティがやりたい放題！
来秋完成予定のバスケットコート
白熱！モルック
パターゴルフ場
お部屋でのんびり映画鑑賞
来秋完成予定のバスケットコート、パターゴルフ場や芝生エリアでの各種アクティビティも遊び放題で楽しめます！ご家族や友人など大切な人と思いっきり遊び尽くせます。
今後は、コーヒー豆挽き、サイクリングやサップボードでの体験も追加予定。
ぜひチェックしてください！
専用ラウンジでアルコールやおつまみも楽しみ放題！
生ビールやカクテルなど数十種類が飲み放題
ラウンジ内では、レンタル品の他、各種アルコールやノンアルコールカクテルも飲み放題！※21:00迄
地元一宮のクラフトビールなど、他では味わえない一宮だけのものも随時計画中です。
また、スナック菓子などのおつまみもあるので焚き火を眺めながら食後の晩酌もお楽しみいただけます！
ウッドデザインパークいちのみや-紡-
■施設概要
施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-
所在地：愛知県一宮市富田砂原2120-1
アクセス：名古屋市内から車で約40分／名鉄バス「尾西公園前」下車 徒歩10分
対象：10月1日(水)以降ご宿泊のお客様
特徴：お風呂・トイレ付き冷暖房完備テント／屋根付きBBQスペース
公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/
お問い合わせ： TEL：0586-63-1120 MAIL：info-wdp138@wood-designpark.jp