設計製図試験の不明確な部分を解明！2025年度2級建築士 設計製図試験 課題検証

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年9月14日（日）に実施される2025年度（令和7年度）2級建築士 設計製図試験において、お申込いただいた方全員に「答案プラン例」「参考答案例」をご提供いたします。ご自身の図面と比べて、いち早く今年度の設計製図試験を振り返りましょう！

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect2q/road/honshiken.aspx2025年度（令和7年度）2級建築士 設計製図試験 課題検証

答案プラン例・参考答案例

2025年度（令和7年度）の設計製図試験を日建学院が検証・詳細分析した「答案プラン例の無料ダウンロード」「参考答案例（一式図）の無料発送」をご提供いたします。あなたの図面と比べてみて、いち早く設計製図試験を振り返りましょう！

■答案プラン例

2025年9月15日（月）10：00～ ダウンロード開始

ご登録完了後、お申込完了通知メールが届きます。メールに記載された答案プラン例用URLをクリックし、答案プラン例をダウンロード！

■参考答案例

2025年10月上旬に「2025年度（令和7年度）2級建築士 設計製図本試験 参考解答例（一式図）」を発送します！

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect2q/road/honshiken.aspx#toan_download

参加無料！ポイント説明会

2025年度（令和7年度）本試験課題を徹底検証します。課題のポイント・プランニングの検討・減点箇所など気になる不安を解説します。

■内容

試験課題のポイント、プランニングの検討、課題から考えられる減点箇所、受講生の解答状況、答案例について

■実施日

2025年9月17日（水）19:00～ ※各校により実施日が異なる場合があります

■場所：日建学院 直営校

■費用：無料

■お申込

各校によって開催日時・時間が違う場合がございますので、日建学院 直営校にお問い合わせいただきお申込ください。

▼全国学校案内

https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/index

▼2025年度（令和7年度）2級建築士 設計製図試験 課題検証

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect2q/road/honshiken.aspx

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/