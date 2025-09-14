“履くだけ美容”で毎日をもっと健やかに！ルームシューズメーカーホンシュから、お悩みに寄り添うツボ押しルームシューズ「つぼ美ちゃんの魔法シリーズ」誕生

株式会社ホンシュ

1964年創業のルームシューズメーカー株式会社ホンシュ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：齋藤 摂次、以下ホンシュ）は、足裏のツボに着目し、”履くだけ美容”で毎日気軽に“ながらケア”が楽しめるルームシューズ「つぼ美ちゃんの魔法シリーズ」を9月15日（月）17時より、しまむらオンラインストアにて販売いたします。

■コラボレーションの背景

創業60年超のホンシュは、「スリッパにできることを」という想いのもと、これまでにない価値を形に、足下から始まる豊かな暮らしをお届けしてきました。今回登場する「つぼ美ちゃんの魔法シリーズ」は、ホンシュの商品開発軸のひとつである「ヘルス＆ビューティー」から生まれた新商品です。「美容や健康が気になるけれど、忙しくて時間が取れないし、続けられない」…そんな声をもとに、履くだけで無理なく続けられるセルフケアを提案するルームシューズを開発しました。



健康サンダルやツボ押しグッズにありがちな無機質で地味な印象ではなく、キャラクターやカラーで楽しく選べて、毎日使いたくなるようなデザインにもこだわっています。創業以来のものづくりノウハウに鍼灸師の専門的視点をかけ合わせ、見た目のかわいらしさと実用性を両立した“履くだけ美容”アイテムを目指しました。

■商品について

「つぼ美ちゃんの魔法シリーズ」は、”履くだけ美容”でお悩みに合わせて足裏のツボを心地よく刺激するルームシューズです。セルフケアがなかなか続かない方にぴったりの、“ながらケア”を叶えるアイテムです。足裏の突起は、鍼灸師であり日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーでもある「ルクール神楽坂」院長・菊池英二氏が監修。ツボの位置や形状に専門的な知見が活かされています。



また、気分に合わせて選べるポップなデザインも魅力。シリーズに登場するのは、星型の妖精「つぼ美ちゃん」たち。それぞれが異なる“得意分野”のツボを担当し、悩みに合わせて選べる3タイプをご用意しています。かわいくて頼れる“つぼの妖精”たちと一緒に、気軽に毎日をちょっと健やかに。「つぼ美ちゃんの魔法シリーズ」で、足元から始めるセルフケアをお楽しみください。

上段左から：ほぐりん ベージュ、ブルー、グレー、ブラック下段左から：ねむりん ダークブルー、ブルー ／ するりん ピンク、グレー

＜ラインナップ＞

・ほぐりん ：スマホやパソコンで、目や肩が疲れたときに。足指のつけ根や甲の中心あたりに配置した突起が、安らぎやリフレッシュ感をサポートします。男女問わず使いやすいベーシックなグレーで、M・Lの2サイズをご用意。



・ねむりん ：ゆったりとした時間を過ごしたい夜に。星や羊型の突起が足先を心地よく刺激し、羊と猫がすやすや眠るデザインとともにやさしく癒してくれます。爽やかなブルーのカラーで、落ち着いたリラックスタイムにぴったり。



・するりん ：すっきりと軽やかな気分で過ごしたい日に。土踏まず付近にある突起は、大腸・小腸をモチーフにしたユニークな形状に仕上げました。明るくポップなピンクのデザインで、毎日がちょっと楽しくなるような足元に。

■商品概要

・商品名：つぼ美ちゃんの魔法シリーズ ほぐりん／ねむりん／するりん

・カラー、サイズ：

ほぐりん…ベージュ・ブルー、M（約23～25cm）／グレー・ブラック、L（約25～27cm）

ねむりん…ブルー・ダークブルー、M（約23～25cm）

するりん…ピンク・グレー、M（約23～25cm）

・価格：990円（税抜）

・販売：しまむらオンラインストア（https://www.shop-shimamura.com/）

■株式会社ホンシュ概要

1964年創業のホンシュは、「スリッパにできること」をビジョンに掲げ、足下からはじまる豊かな暮らしを提案するルームシューズメーカーです。60年以上にわたりものづくりを追求し、OEM・ODM事業を通じて暮らしの移り変わりに合わせた多種多様なスリッパを企画・製造。また、2018年よりオリジナルブランド事業をスタート。高い機能性とデザイン性に満ちた、一人ひとりのライフスタイルを充実させる一足をお届けしています。



日本発祥のスリッパ文化を受け継ぎながら、ものづくりを新しい感性で捉え、従来の概念を超えたこれまでにない価値を持つスリッパを形にしてまいります。



・HP：https://honshu-ltd.co.jp/

・公式EC：https://honshu.theshop.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/honshu.official/