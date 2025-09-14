¾ÅÆî¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¤Ç¡ÖAGE.3 MINI¡×ÃÂÀ¸¡ª
¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¼çÌòµé¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿Age.3¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢³¤¤È¶õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖSAN BY AIR MARKET¡×¤Ç¤Ï¡¢»ØÀè¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡É ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤òÁª¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¡¢¤Ñ¤¯¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë¼«Í³¤µ¤Ï¡¢¾ÅÆî¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡£
¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦¡¢¤½¤Î¥é¥Õ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¿©ÂÎ¸³¤¬¡ØAGE.3 MINI¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¼«Á³¤Î¸÷¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡É
¡ØAGE.3 MINI¡Ù¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¤Ä¤Þ¤á¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñºà¤äÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ä³¤É÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ²±¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖAGE.3 MINI¡×¤Ï8¤Ä¤ÎÌ£¤¬1¥»¥Ã¥È¤Ë
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØAGE.3 MINI¡Ù¤Ï¡¢8¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¡£´Å¤¤¤â¤Î¤«¤éÁÚºÚ·Ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Age.3¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¸¥ã¥à¤¤¤Á¤´
¡¦À¸¥Á¥ç¥³ËõÃã
¡¦¥Á¥ç¥³¤Ð¤Ê¤Ê
¡¦¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¡¦¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À
¡¦¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì
¡¦¥¿¥³¥ßー¥È¡ÊSAN BY AIR MARKET ¥³¥é¥Ü¡Ë
¡¦ßÕ¤ê¥µー¥â¥ó¤·¤é¤¹¡ÊSAN BY AIR MARKET ¥³¥é¥Ü¡Ë
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¿¥³¥ßー¥È¡×¤È¡Ö¤·¤é¤¹¥µー¥â¥ó¡×¤Ï¡¢SAN BY AIR MARKET ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Óー¥Á¥á¥Ë¥åー¤òAge.3Î®¤ËÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢º£²ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¾ÅÆî¤Î³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÅÆîÅÚ»º¡õ¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡ØAGE.3 MINI¡Ù¤Ï8¤Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÅÆî´Ñ¸÷¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Óー¥Á¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤ÇSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ë¡È¾ÅÆî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êÅÚ»º¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§AGE.3 MINI
¡¦ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯10·îÃæ½Ü¡ÊÀµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¤ÏSNS¤Ç¹ðÃÎÍ½Äê¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§SAN BY AIR MARKET¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô ¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¢© 253-0055
¡¡¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»ÔÃæ³¤´ß4ÃúÌÜ12986ÈÖÃÏ52 ¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Ò¥ë¥º1F
¡¦¸ø¼°SNS¡§https://www.instagram.com/age.3_ginza/ ¡¿ https://www.instagram.com/sanbyair_market/
²èÁü¡ÊÊóÆ»ÍÑÁÇºà¤Î½àÈ÷°ÆÆâ¡Ë
¢¨¹â²òÁüÅÙ¥Çー¥¿¡Ê¾¦ÉÊ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Å¹ÊÞ³°´Ñ¡¢¥¤¥áー¥¸¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÀìÍÑ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒANCHOR¡¡¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§anchor.office3@gmail.com
TEL¡§0948-52-6361
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fruitssand-three.com
ÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹ç¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡×¡£
º½Åü¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥«¥í¥êー¥¼¥í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éº½Åü¤ÈÆ±¤¸´Å¤µ¤ò»ý¤Ä¼«Á³ÇÉ´ÅÌ£ÎÁ¡Ö¥é¥«¥ó¥È¡×¤òÇÛ¹ç¡£¥¦¥ê²Ê¤Î¿¢Êª¡ÖÍå´Á²Ì¡Ê¥é¥«¥ó¥«¡Ë¡×¤Î¹â½ãÅÙ¥¨¥¥¹¤È¡¢Å·Á³´ÅÌ£ÎÁÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¹¥ê¥Èー¥ë¡×¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢º½Åü¤Ë¶á¤¤´Å¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤ÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚAge.3¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó¡Ë¡Û¤È¤Ï
2020Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô¤Ç¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É ¥¹¥êー¡×¤ò³«¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈ¯¿®¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÄãÅü¼ÁÀ¸¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡È¥µ¥¯¤â¤Á¡É¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡ØÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¡ÚAge.3 GINZA¡Û¤ò¥ªー¥×¥ó¡£°Ê¹ß¡¢¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥·¥É¥Ëー¤Ø¤È³¤³°Å¸³«¤ò¹¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÀõÁð¡¦¸¶½É¤Ë¤â½ÐÅ¹¡£¤½¤·¤Æ7·î24Æü¡¢³¤³°4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÚAge.3 MANILA¡Û¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¾ÅÆî¡¦³ý¥öºê¤Î¥Óー¥Á¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡ÖSAN BY AIR MARKET¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡ØAGE.3 MINI¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãーÈ¯¿®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡¦µþÅÔ¡¦Ê¡²¬¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍýÄ¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌ³¼èÄùÌò¡¡¾¾²¼ ¹¬Ê¿
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Âæ½ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´î¤ÖÊì¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ÆÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¿©¤Ø¤Î»Ö¤òÊú¤Ä´ÍýÀ½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢2014Ç¯¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡Û¤ÎÏÂ¿©Æ² »³Î¤¤Ç½¤¹Ô¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éµþÅÔ¡Û¤Ø¡£ÁÇºà¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Çµ¨Àá¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëµþ²ûÀÐ¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤Î¸å¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡Û¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÊ¡²¬¡Û¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2023Ç¯¤è¤ê¡ÚFRUITS SAND THREE¡Û¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÂåÉ½·óÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ê¤ÉÁÇºà¤Î³«È¯¤ä¡¢¡ÚAge.3¡Û¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÏºî¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÍ»¹ç¡¢Æü¡¹¤½¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÇÛÃÖ¤ä¡¢¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈþ¤·¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¸ý¤É¤±¤ä»õ¤¶¤ï¤ê¤Ê¤É¤Î¿©´¶¡¢¥«¥í¥êー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANCHOR¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅè ¸ø¼£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1980Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬ÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2006Ç¯¤Ë²ÅËã»Ô¤ÇÈþÍÆ¼¼¡Öhair make spot ANCHOR¡×¤òÁÏ¶È¡£2016Ç¯¤ËË¡¿Í²½¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÈþÍÆ¼¼¡¦¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡È°µÅÝÅª½¸µÒ¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼êË¡¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶È³¦¥»¥ß¥Êー¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£ÃÏ°è¤È¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¸½¾ìÈ¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°û¿©»ö¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È³ÈÂç
2020Ç¯¡¢¡Ö»°À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥ÉÀìÌçÅ¹¡Ø¥¹¥êー¡Ù¤ò³«¶È¡£ÃÏ¸µ»º¥Õ¥ëー¥Ä¤ÈÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢EC¡¦¥âー¥ëÈÎÇä¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¡£·î´Ö1Ëü¿©¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡ØÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡Ù¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAge.3¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶äºÂ°ìÃúÌÜ¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£³°¥µ¥¯¥Ã¡¦Ãæ¥â¥Á¥Ã¤ÎÆÈ¼«¿©´¶¤ÈÄãÅü¼Á¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢TV¡¦Web¡¦SNS¤ËÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ºÇÂç2»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎóÅ¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÚÀõÁð¡Û¡Ú¸¶½É¡Û¡Ú¹á¹Á¡Û¡Ú¾å³¤¡Û¡Ú¥·¥É¥Ëー¡Û¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¡£º£¸å¤âÃæÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦²¤½£¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÍ½Äê¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£¡ÖÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤òÀ¤³¦É¸½à¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È
ANCHOR¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä°û¿©¤È¤¤¤Ã¤¿¶È¼ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¹¬¤»¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸»º¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Age.3 GINZA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¶äºÂ¡Ë
¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ24ÈÖ11¹æ¡Ê¿ù±º¥Ó¥ë1£Æ¡Ë
TEL¡§070-1317-7334
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_ginza/¡¡
FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ²ÅËã¡Ë
¢©820-0301¡¡Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ôµí·¨883-1 ¥Ð¥¹Íè¤ë²ÅËã¡Ê¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâ¡Ë
TEL¡§070-4310-4439
±Ä¶È»þ´Ö 10:00 - 16:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/fruits_sand_three/
Age.3 ASAKUSA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ÀõÁð¡Ë
¢©111-0032¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2ÃúÌÜ7－22
TEL¡§03-6284-7136
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_asakusa/
Age.3 HARAJUKU / Age.3¡ßQ (¥¢¥²¥µ¥ó¥¥åー)
¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-27-10¡ÒQ-ROOMS.¡Ó1F 3¹æ¼¼
TEL¡§070-9236-1965
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 -19:00
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_harajuku/
Age.3 HONG KONG¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¹á¹Á¡Ë
¥â¥³ ¿·À¤µª×¢¾ì¡¡193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, ¹á¹Á
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3hk/
Å¹Ì¾¡§Age.3 ¾å³¤Å¹
½»½ê¡§¾å³¤£²¹æ线ÆîµþÀ¾Ï©ãë£³¹æ¸ý¡ÊÃÏ²¼Å´2¹æÀþ¡¦12¹æÀþ¡¦13¹æÀþ ÆîµþÀ¾Ï©±Ø 3¹æ½Ð¸ý¤¹¤°¡Ë
Å¹Ì¾¡§Age.3 SYDNEY ¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¥·¥É¥Ëー¡Ë
½»½ê¡§shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_sydney
Å¹Ì¾¡§Age.3 MANILA¡Ê¥¢¥²¥µ¥ó ¥Þ¥Ë¥é¡Ë
½»½ê¡§Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City
Instagram¡§https://www.instagram.com/age.3_manila