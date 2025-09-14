TWICE NAYEON ナヨンがブランドミューズ！カラコンブランド『eyestar（アイスター）』が自身の誕生日となる9月22日デビュー。全方位目に光が入るガラス玉のような新世代レンズ。
PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は、TWICEのNAYEON ナヨンさんをブランドミューズに起用した新カラーコンタクトレンズブランド「eyestar（アイスター）」を2025年9月22日(月)より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）および各種オンラインストアにて発売開始することをお知らせします。
『eyestar(アイスター)』について
「eyestar」は、”いつ、どこから見ても、常に100点の輝き”を叶える『ガラス玉レンズ』をラインナップする新カラコンブランドです。
全方位に光を取り込む緻密なレンズデザインによって、まるでガラス玉のようなうるうるとした透明感とつや、立体感を瞳に宿します。
ナチュラルでありながら、これまでにない圧倒的な輝きで主役級の瞳を作り出します。
日常使いしやすいナチュラルな艶感の『デイグロー』、主役級の輝きを放つ『スターフレア』、上品な立体感を与える『アイコニック』の3シリーズ、全6色のラインナップで展開します。
デイグローシリーズ
光が滲んだようなグローカラーが瞳にヘルシーな艶を仕込みます。ナチュラルに滲むフチと、内側に広がるグロウカラーがみずみずしい光沢感をプラスし、くりっとした瞳に。
スターフレアシリーズ
降り注ぐ星屑のような繊細なハイライトデザインがドラマティックな輝きを与えます。視線を奪うくっきりとした細フチで、主役級の華やかな目元を演出します。
アイコニックシリーズ
水面に揺れる光のような象徴的な半月ハイライトがきらめき、印象的な瞳へ。瞳の輪郭をやさしく縁取る太フチが上品な立体感をプラスします。
ブランドデビューを記念し東京ドームシティにて大型屋外広告を展開！】
ブランドデビューに先駆け、東京ドームシティビジョンズにてブランドキービジュアルを公開いたします。
東京ドームシティの6箇所に設置された大型LEDビジョン群で、eyestarをつけて輝くNAYEONナヨンさんをぜひチェックしてみてください！
場所：東京ドームシティ内
期間：2025年9月15日(月)～9月17日(水)
『eyestar (アイスター)』公式HP・SNS
■公式サイト：https://www.eyestar-official.jp/
■公式Instagram：@eyestar_jp https://www.instagram.com/eyestar_jp/
■公式X：@eyestar_jp https://twitter.com/eyestar_jp/
■公式Tiktok：@eyestar_jp https://www.tiktok.com/@eyestar.jp
商品概要
商品名 ：eyestar（アイスター）
カラー ：全3シリーズ、計6色
レンズ ：BC 8.6mm、DIA 14.2mm、UVカット
含水率 ：55％
着色外径 ：13.2mm（デイグロー、スターフレア）/ 13.6mm（アイコニック）
使用期間 ：終日装用、1日交換
度数 ：±0.00D（度なし）、-0.75D～-5.00D（0.25D刻み）、-5.50D～-8.00D（0.50D刻み）
販売名 ：ピアコンタクトアクア
承認番号 ：22900BZX00118000
メーカー希望小売価格 ：10枚入り 1,760円(税込)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使いください。コンタクトレンズが初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。
主な取扱販売店
ドン・キホーテ各店（ ※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます）
LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/eyestar
LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/lilyanna/
LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/
LILY ANNA Qoo10店https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna
LILY ANNA Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)
モアコンタクト：https://morecon.jp/
ホテルラバーズ：https://hotellovers.jp/
クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/
その他各種販売店も順次発売予定です。
ブランドミューズ「TWICE NAYEON ナヨン」
TWICE NAYEON（トゥワイス ナヨン）
1995年9月22日生まれ。
グローバルガールズグループ「TWICE (トゥワイス)」のメンバー。
Instagramアカウントは約1,250万人のフォロワーを持ち、個人としてもグローバルでの人気を誇ります。グループ最年長メンバーでありながら、無邪気で可愛らしいギャップが魅力であり、「赤ちゃんうさぎ」などの愛称で親しまれる唯一無二のアーティストです。
Instagram：@nayeonyny
会社概要
社名 ： PIA株式会社
所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F
代表 ： 代表取締役 見原 博道
事業内容 ： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント
URL ： http://www.pia-corp.co.jp/