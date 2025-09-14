北区地域クラブ「プログラミング」いよいよスタート

ＮＰＯ法人プログラミング教育研究所

東京都北区は、令和7年度秋に「地域クラブ活動」の制度を導入し、部活動の地域展開を推進します。

この制度は、生徒が学校の枠を超えて多様なスポーツや文化芸術活動に触れる選択肢を増やし、豊かな活動機会を提供することを目的としています。

2025年9月13日、北区教育委員会より「地域クラブ活動」制度の詳細が公式に発表されました。

その一環として、北区立中学校・義務教育学校（後期課程）に在籍する生徒を対象とした新しい地域クラブ「プログラミング」が、2025年10月よりスタートいたします。

PythonやWeb技術を活用し、プログラミングとデジタル創作に挑戦いたします。初心者も大歓迎で、仲間とともにアイデアを形にする喜びを体験できる機会となります。

クラブの指導は、NPO法人プログラミング教育研究所が担当し、運営はNPO法人れっど★しゃっふるが行います。

詳しい内容やお申し込み方法は、以下のサイトからご確認いただけます：

https://red-s.net/地域クラブ活動/(https://red-s.net/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e6%b4%bb%e5%8b%95/)

北区公式サイトもご参照ください：

https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/schools/1003980/1020087/1020094.html

【活動概要】

期間：2025年10月～2026年3月 ※初回：10月18日（土）

日時：毎週土曜日 13:00～15:30

場所：赤羽岩淵中学校 技術科室

参加費：1,100円／月（4回分）

対象：北区立中学校・義務教育学校（後期課程）在籍生徒

定員：20名

持ち物：きたコン（北区配布の Chromebook）

【説明会・体験会】

説明会：9月30日（火）18:30～19:30 会場：北とぴあ 807会議室

体験会：10月11日（土）13:00～14:00 会場：赤羽岩淵中学校 技術科室

※説明会・体験会は保護者の方もご見学いただけます。

【申込方法・注意事項】

定員を超えるお申し込みがあった場合は、予告なく受付を締め切る場合があります。 その際は抽選により参加者を決定いたしますので、あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】

NPO法人れっど★しゃっふる

https://red-s.net/contact-form/

NPO法人プログラミング教育研究所

https://www.j-code.org/contactus