【9月30日（火）】キャリアコンサルタント養成講座代表 柴田郁夫 出版記念イベントを九段会館で緊急開催！
「人生を充実させたいけど、何をどう変えたらいいのか分からない」
―そんな思いを持っている方へ。
私はこの9月、講談社とKADOKAWAから2冊の新刊を同時出版しました。
キャリアに迷ったら一人で悩むな！
転職支援のプロが我が子にだけ教えた 人生が圧倒的に豊かになるキャリア戦略
『キャリアに迷ったら一人で悩むな！』
『転職支援のプロが我が子にだけ教えた 人生が圧倒的に豊かになるキャリア戦略』
出版記念も兼ねて、9月30日（火）に九段会館で特別イベントを開催します。
テーマは「未来への飛躍～キャリコンが未来を拓く道筋を考える～」。
これは単なる記念パーティーではなく、参加者がそれぞれ 「人生100年時代をどう生きるか」
のヒントを得られる実践的な場。
キャリアの専門家として、迷いや不安をどう成長のきっかけに変えるかをお伝えします。
「キャリアのことは難しそう」
「柴田という人を初めて知った」
―そんな方も気軽にご参加ください。ご自身の未来を前向きにデザインしたい方
にこそ、役立つ学びがあるはずです。
未来をより豊かにしたい方、自己成長のきっかけを探している方、
ぜひこの場で一緒に可能性を広げましょう。
お申し込みは、以下から。
https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3728(https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3728)
最初に「会員登録」等の手間が必要ですが、それだけの価値のあるセミナーです。
日程：2025年9月30日（火）16:30～20:00（16:20開場）
会場：九段会館「鳳凰の間」
主催：キャリア・オアシス 定員：100名
参加費：4,000円（当日、私の新刊2冊をプレゼントいたします）
⏱プログラム
16：30開会（16：20開場）
16：35-17：25 柴田挨拶（人生100年時代をサバイバルする方策）
17：25-18：00 乾杯／立食パーティ
18：00-19：00 「自己紹介」タイム
19：00-19：45 ネットワーキング（自由歓談）
19：45 閉会
一般社団法人地域連携プラットフォーム 代表理事 柴田 郁夫
💡ご参加いただくメリット
出版したばかりの 新刊2冊をプレゼントキャリコン資格をどう活かすか、その具体的な方策を共有参加者同士が横につながるネットワークの構築自身のキャリアを見直すきっかけとなる学び
なお、ご参加の方には事前アンケートにお答えいただき、
当日はその内容をもとに簡単な自己紹介をお願いいたします。
（記載内容は当日、全参加者に共有いたします）
＜プロフィール＞
1979年早稲田大学理工学部建築学科卒業、1981年同大学院建設工学研究科修了。民間企業にてマーケティング調査・企画・シンクタンク業務を経験後、1987年独立。現在、株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター代表取締役社長。1997年より青森大学経営学部助教授および准教授、2007～2009年度は同大学客員教授。1級キャリアコンサルティング技能士
［主な著作］『ＳＯＨＯでまちを元気にする方法～自治体との協働ガイド』ぎょうせい、『ＰＩ（パーソナルアイデンティティ）を理解すれば時代の面白さが見えてくる』（共著）ＰＨＰ出版、『キャリア・ダイナミックス２』（エドガー・シャシン教授らとの共著）亀田ブックサービス、『国家資格キャリアコンサルタント学科試験・要点テキスト＆一問一答問題集』,『国家資格キャリアコンサルタント実技試験（面接・論述）実践テキスト』秀和システム 他。
【一般社団法人地域連携プラットフォームについて】
公式サイト：https://careerjp.work/(https://careerjp.work/)
■会社概要
会社名：一般社団法人 地域連携プラットフォーム
代表理事：柴田郁夫
所在地：埼玉県志木市館2-5-2 鹿島ビル4階 （志木サテライトオフィス内）
設立：2013年6月
事業内容：就職支援および創業支援、また地元組織（企業やNPO等の各種団体、公的団体も含む）の活性化に関わる事業