【9月30日（火）】キャリアコンサルタント養成講座代表　柴田郁夫　出版記念イベントを九段会館で緊急開催！

「人生を充実させたいけど、何をどう変えたらいいのか分からない」

―そんな思いを持っている方へ。

私はこの9月、講談社とKADOKAWAから2冊の新刊を同時出版しました。

キャリアに迷ったら一人で悩むな！転職支援のプロが我が子にだけ教えた 人生が圧倒的に豊かになるキャリア戦略

・『キャリアに迷ったら一人で悩むな！』https://amzn.asia/d/7kjQZ2J(https://amzn.asia/d/7kjQZ2J)

・『転職支援のプロが我が子にだけ教えた 人生が圧倒的に豊かになるキャリア戦略』https://amzn.asia/d/2IFbPAP(https://amzn.asia/d/2IFbPAP)

出版記念も兼ねて、9月30日（火）に九段会館で特別イベントを開催します。

テーマは「未来への飛躍～キャリコンが未来を拓く道筋を考える～」。

これは単なる記念パーティーではなく、参加者がそれぞれ 「人生100年時代をどう生きるか」

のヒントを得られる実践的な場。

キャリアの専門家として、迷いや不安をどう成長のきっかけに変えるかをお伝えします。

「キャリアのことは難しそう」

「柴田という人を初めて知った」

―そんな方も気軽にご参加ください。ご自身の未来を前向きにデザインしたい方

にこそ、役立つ学びがあるはずです。

未来をより豊かにしたい方、自己成長のきっかけを探している方、

ぜひこの場で一緒に可能性を広げましょう。

お申し込みは、以下から。

https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3728(https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3728)

最初に「会員登録」等の手間が必要ですが、それだけの価値のあるセミナーです。

日程：2025年9月30日（火）16:30～20:00（16:20開場）

会場：九段会館「鳳凰の間」

主催：キャリア・オアシス 定員：100名

参加費：4,000円（当日、私の新刊2冊をプレゼントいたします）

⏱プログラム

16：30開会（16：20開場）

16：35-17：25 柴田挨拶（人生100年時代をサバイバルする方策）

17：25-18：00 乾杯／立食パーティ

18：00-19：00 「自己紹介」タイム

19：00-19：45 ネットワーキング（自由歓談）

19：45 閉会





一般社団法人地域連携プラットフォーム 代表理事 柴田 郁夫

💡ご参加いただくメリット

出版したばかりの 新刊2冊をプレゼントキャリコン資格をどう活かすか、その具体的な方策を共有参加者同士が横につながるネットワークの構築自身のキャリアを見直すきっかけとなる学び

なお、ご参加の方には事前アンケートにお答えいただき、

当日はその内容をもとに簡単な自己紹介をお願いいたします。

（記載内容は当日、全参加者に共有いたします）

＜プロフィール＞



1979年早稲田大学理工学部建築学科卒業、1981年同大学院建設工学研究科修了。民間企業にてマーケティング調査・企画・シンクタンク業務を経験後、1987年独立。現在、株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター代表取締役社長。1997年より青森大学経営学部助教授および准教授、2007～2009年度は同大学客員教授。1級キャリアコンサルティング技能士





［主な著作］『ＳＯＨＯでまちを元気にする方法～自治体との協働ガイド』ぎょうせい、『ＰＩ（パーソナルアイデンティティ）を理解すれば時代の面白さが見えてくる』（共著）ＰＨＰ出版、『キャリア・ダイナミックス２』（エドガー・シャシン教授らとの共著）亀田ブックサービス、『国家資格キャリアコンサルタント学科試験・要点テキスト＆一問一答問題集』,『国家資格キャリアコンサルタント実技試験（面接・論述）実践テキスト』秀和システム 他。



