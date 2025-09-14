GOALOUS5が“祭”をテーマに大暴れ！構成員との絆を深めた特別ステージ構成員（ファン）のリアルな声に一喜一憂！？GOALOUS5メンバー全員で訪れた山形ほのぼの旅も初公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」において、2025年9月13日（土）に「ベルサール渋谷ファースト B1 HALL」にて「『GOALOUS5』スペシャルトークステージ」を2部にわたり開催いたしました。

人気声優5名によるグループ「GOALOUS5」が2年連続で「ABEMAアニメ祭（まつり）」に登場。熊谷健太郎さん（ゴーラスブルー）、小松昌平さん（ゴーラスグリーン）、寺島惇太さん（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟さん（ゴーラスホワイト）、深町寿成さん（ゴーラスピンク）らが、“祭”をテーマに、トーク・ゲーム・VTR企画など盛りだくさんの90分を繰り広げ、会場と「ABEMA PPV」での生放送を通じて、多くの構成員（ファン）を熱狂させました。

「ABEMAアニメ祭」は、「ABEMA」のオリジナル番組や人気アニメとのさまざまなコラボ企画を実施する、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典です。今年は、渋谷・MIYASHITA PARKをはじめとする渋谷周辺にて開催。"アニメの好きが、てんこ盛り。"をコンセプトに、豪華声優陣が登壇する人気アニメ作品や人気番組のトークイベントをはじめ、シネマ上映や、グッズ・フード販売、さらにキャラクターグリーティングまで、スペシャルなイベントをお届けいたします。

◼️真剣3本勝負からクイズ大会まで…GOALOUS5が“祭”をテーマに大暴れ！

9月13日（土）に開催された「『GOALOUS5』スペシャルトークステージ」。第1部では、「ABEMAアニメ祭」にちなみ、GOALOUS5のメンバーが“祭りが一番似合う男＝No.1祭漢”の座を競い、3つの種目で戦う「GOALOUS5！NO.1祭漢決定戦！」が展開されました。

「射的対決」では銃で的を撃ち落とし、キメ台詞でフィニッシュ。まるでドラマの1シーンのような“漢”らしい台詞と所作に会場からは歓声が巻き起こります。そしてラストは大画面に映し出される打ち上げ花火をバックに熱いセリフを披露する「打ち上げ花火対決」へ。ロマンチックなセリフで本気で祭漢を狙うメンバーから、笑いに走るメンバーまで、個性が光る対決となりました。

対決後には感想や互いのパフォーマンスへのツッコミも飛び交い、ステージは終始笑いの渦に。そして勝者が構成員の投票により決定。果たして“NO.1祭漢”の称号を手に入れたのは……GOALOUS5による真剣勝負は必見です。

また第2部では、「ABEMAアニメ祭！勝手に後夜祭」と題し、文化祭の後夜祭のような雰囲気でクイズ大会を開催。出題ジャンルは「祭」「雑学」「渋谷」「9月」「GOALOUS5」の5つ。10～50ポイントまでランク分けされたクイズに早押しで挑戦し、ポイントを競い合いました。

最近クイズにハマっているというメンバーたち。クイズに対する本気度は高く、想像以上の白熱の展開に。テンポ良いメンバー同士の掛け合いも披露し、会場を沸かせました。

■深町寿成の地元・山形にGOALOUS5が参上！ほのぼの旅のVTRも上映

またイベントでは、深町寿成さんの故郷・山形県をメンバー全員で旅した模様も初公開。温泉、グルメ、絶景などを楽しんだGOALOUS5のほのぼの旅に、会場も癒しムードに包まれます。

その後、「ABEMAアニメ祭」限定のオフトークを公開。深町さんが車窓の違う川を、最上川を勘違いするという珍事件の会話が飛び出しました。ほかにもメンバーが現地で撮影したインスタントカメラによるオフショットも公開され、ファンとメンバーが旅の思い出を共有する温かなパートとなりました。

ほかにも、構成員（ファン）の生態に迫った「構成員調査会」や、小松さん、仲村さんによる「TEAMネギ組」、寺島さん、深町さん、熊谷さんによる「TEAM地獄組」の2チームがプロデュースした「ABEMAアニメ祭」コラボグッズ売り上げ報告も実施いたしました。

そうしてあっという間にイベントは終わりの時間が近づき、第2部の最後は5人から構成員へ向け感謝のメッセージも。

熊谷健太郎さん「またこの5人でわちゃわちゃやってまいりますので、引き続きなにとぞよろしくお願いいたします」

小松昌平さん「祭りに行くタイプじゃないので、みなさんとこうやって祭りにいけて楽しかったです」

仲村宗悟さん「これからも未来の栄光に向かって走り続けていきたいと思いますので、その際はよろしくお願いいたします」

深町寿成さん「これからもGOALOUS構成員諸君、どんどん進化していってくれ！われわれも応えていこう」

とそれぞれコメント。最後の寺島惇太さんは「最初に声出しをしていただいたのに、その場がなかった…」ということで、イベントへの感謝をコールアンドレスポンスで叫び、恒例の「Sir…GOALOUS！」の掛け声で、大盛り上がりのなかイベントは締めくくられました。

なお、本イベントは「ABEMA PPV」にて10月13日（月）23時59分まで見逃し配信中です。笑いあり、真剣勝負ありの豪華90分をぜひお楽しみください。

◼️『GOALOUS5』スペシャルトークステージ10月13日（月）まで見逃し配信中！

(C) GCREST

開催日時：2025年9月13日（土）

【1部】開場15時00分 / 開演15時30分

【2部】開場18時00分 / 開演18時30分

会場：ベルサール渋谷ファースト B1 HALL

出演：『GOALOUS5』熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）

＜PPVチケット＞

一般チケット \3,000、通しチケット\5,800（税込）

視聴・購入URL：

【1部】https://abema.tv/live-event/d3c15912-24b0-403e-a55c-a44ab96700c0

【2部】https://abema.tv/live-event/2a8ecfbd-356c-49f6-8d19-65e6db7b21dc

見逃し配信：2025年10月13日（月）23時59分まで

■「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」開催概要

開催日程：2025年9月20日（土）～23日（火・祝）

会場：MIYASHITA PARK ほか、渋谷周辺

スペシャルサポーター：コミックシーモア

・最新情報を随時更新中！

ABEMAアニメ祭公式サイト：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/

ABEMAアニメ祭公式X（@ABEMA_Animefes）：https://x.com/ABEMA_Animefes

・「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」とは

"アニメの好きが、てんこ盛り。" なスペシャルイベントを2025年も開催

「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る、ABEMAアニメ祭

今年は渋谷の街をアニメ一色に！

注目の新作アニメの声優たちが登場するトークイベントはMIYASHITA PARK 4F（渋谷区立宮下公園）の特設ステージからお届け！

さらに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズも盛り沢山！

アニメを「観る、感じる、出会う」すべてがここに。

正式名称：

ABEMAアニメ祭␣2025␣supported␣by␣コミックシーモア

※␣には半角スペースが入ります。

