電子マガジン「bhodhit magazine(バディットマガジン)」名誉編集長就任のお知らせ

合同会社バディット

株式会社バディットマガジンでは、

Web情報サイト『バディットマガジン ウェブばん！』での発信、

書籍『バディットマガジン 創刊号』『EPICソニー総論』の発刊等を

行なってまいりました。

昨年2024年9月からは新サービスとして

雑誌のデザイン性と電子端末があればどこでも読め、

過去記事をアーカイブしていける利点を踏まえた

サブスク型電子マガジン『バディットマガジン 電子ばん！』を

開始しております。

サービス開始から約１年が経過し、

取り扱うコンテンツの増加とともに

登録者数も右肩上がりに増加しております。

これらの状況に鑑み、

より濃度の高いコンテンツをお客様へ提供するため、

この度、音楽雑誌Playerの広告部長・編集長・発行人及び代表取締役を歴任された

田中稔（たなかみのる）が "バディットマガジン名誉編集長" に就任いたしました。

田中氏は音楽雑誌Player全盛期の中心人物であり、

また、最後の編集長であった北村和孝の師的な存在であり、

バディットマガジン創立メンバーであった

北村 氏の編集長辞任の意を受け、今回の就任となりました。

『バディットマガジン』は創刊時より

「趣味人のための音楽、楽器、そして衣食住」をテーマに、

ミュージシャン・アイドルのインタビューやライブ、使用楽器レポート、

そして話題の楽器やレコーディング機器、ヴィンテージの楽器や機材など

マニアックなスタッフの趣味や想いも盛り込んだ情報を発信しております。

『バディットマガジン 電子ばん！』では

Webや紙面では伝え切れないような濃く深い内容の

インタビューやライブレポート等に加え、

アーティストだけでなくライター目線でのコラムなども掲載しております。

今後はギターをはじめ各楽器やレジェンドアーティストへの造詣や

音楽・楽器業界などなどへの人脈の深い "田中稔 名誉編集長" のもと、

より魅力的な記事を発信していけるよう、

スタッフ一同、一丸となって努めてまいります。

また、将来的にはアプリ化の実施、マルチメディア展開等、

様々なアイディア・企画をご用意し

これまでの雑誌メディアの在り方とは

一線を画すようなユーザー体験の提供を目指してまいります。

■Web情報サイト『バディットマガジン ウェブばん！』

https://bhodhit.jp/

■電子マガジン『バディットマガジン 電子ばん！』

https://member.bhodhit.jp/

■田中稔(たなかみのる) 略歴

1952年、東京都生まれ。

中学１年生でギターを始め、２年生で友人とフォークトリオを組んでバンド活動をスタート。

高校、大学でもギターとバンド活動に明け暮れる音楽三昧な日々を過ごす。

1975年に出版社プレイヤー・コーポレーションに入社。

広告営業部、編集部にて『Player』誌の制作を担当。

広告部長、編集長、発行人を経て1997年に代表取締役に就任。

以降も『Player』、数々の別冊、ムック本などを数多く制作し、

48年間に亘り『Player』関連に深く関わる。

現在はフリーランスのライター、編集者として、音楽、ギター関連の書籍や雑誌、

webコンテンツに関わっている。

2025年4月、クラプトンに魅せられた10人のE.C.マニアのクラプトン愛を綴った

『NO ERIC, NO LIFE.』（リットーミュージック発刊）を制作。

クラプトンに人生を捧げた人々のピュアでユニークな人生を描きだした書籍を発刊。

エレクトリック・ギター、ヴィンテージ・ギター、アコースティック・ギター、

ウクレレなどに精通し、様々な弦楽器のコレクションを所有。

特に近年はウクレレにハマり、60本以上の様々なウクレレを所有し、

日夜ウクレレと共に生活している。

■株式会社バディットマガジンについて

株式会社バディットマガジンは、

親会社である合同会社バディットの

メディア事業部を分社化したことにより2023年に設立しました。

現在はWeb情報サイト『バディットマガジン ウェブばん！』及び

電子マガジン『バディットマガジン 電子ばん！』の運営を主に行っております。

■合同会社バディットについて

合同会社バディット( https://bhodhit.tokyo/ )は、

『「やりたい！」を実現する』

『アーティストにもっと、力を。』

をスローガンに、音楽を中心にアーティストを

支援する会社として2019年11月に設立いたしました。

現役ミュージシャンが各々のノウハウを活かしたビジネスチャンスに

取り組むベンチャーカンパニーとして、様々な事業を展開しております。

音楽イベントの企画・運営、レコーディング、

アーティストをはじめとしたフリーランスの方の支援、

補助金・助成金申請サポートなどのサービスを展開しております。

【本件に関する報道関係者からのお問合わせ先】

株式会社バディットマガジン

メールアドレス：staff@bhodhit.tokyo