【販売期間延長決定！】「乃木坂46」飛び出すアクスタ、好評につき9月30日まで「どこでも自販機」アプリで販売延長！

双日商業開発株式会社

双日商業開発株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柏木 広喜）は、2025年7月5日より販売を開始した「乃木坂46」AR付アクリルスタンドの「どこでも自販機」アプリによる販売期間を当初の9月7日からさらに延長し、9月30日までとすることを決定いたしました。これにより、ライブ会場にお越しになれなかったファンの皆様により多くのご利用をいただけることとなります。



本商品は、AR技術を活用し、専用アプリ「どこでも自販機」を通じて「乃木坂46」のメンバーが目の前に現れる体験を提供するもので、2025年夏季ライブ会場での販売開始から多くの反響をいただいております。特に、遠方からの来場者や、会場に足を運べなかったファンの皆様からの要望を受け、販売期間の延長を決定いたしました。

また、当初の販売期間であった2025年7月5日より2025年9月7日の間に以下3度のアプリ内機能をアップデートしており、さらに楽しんでいただける仕掛けを増やしました。

（1） タイム機能

「乃木坂46」メンバーのダンスと挨拶視聴機能に加え、時間帯によって「おはよう」や「おやすみ」と声をかけてくれる機能の追加

（2）おとな買い機能

全メンバー、3期～6期の期別でまとめて購入できる機能の追加 ※いずれも送料無料

（3） ポスターレス機能

「どこでも自販機」アプリがあれば、購入時に必要だった専用ポスターがなくても購入できる機能の追加

商品詳細

商品名：「乃木坂46」 AR付アクリルスタンド（全メンバー対応）

販売価格：税込2,600円（送料別）

販売場所：「どこでも自販機」のアプリをダウンロードしていただきご購入いただけます。

https://qr.dcdm.shop （アプリダウンロードはこちらから）



販売期間：2025年9月30日（火）まで

特長：AR技術を活用し、専用アプリを通じてアクリルスタンドから「乃木坂46」のメンバーが目の前に現れる体験を提供

今後の展開：双日商業開発株式会社は、AR技術を活用した新たな販促・ECサービス「どこでも自販機」の提供により、商業施設やライブ・スポーツ・イベント会場などでの新たな販促・集客・送客機能の実装を支援してまいります。また今後も、AR技術を活用したユニークな商品の販売を通じて、ファンの皆様に新たな体験を提供してまいります。

お問い合わせ先：

双日商業開発株式会社 どこでも自販機広報係

メールアドレス：dokodemo-jihanki@sojitz-sc.com