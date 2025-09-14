¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤«¤é¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.1¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯9·î19Æü(¶â)12»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.1¡×¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)12»þ¤«¤é¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î19Æü(¶â)12»þ¤«¤é¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.1¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯9·î19Æü(¶â)12»þ¤«¤é¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp)¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÁíÀª10Ì¾¤Î¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥é¥¤¥Ðー¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶¦ÄÌ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.1¡×¥°¥Ã¥º10Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー
¹ÃÈåÅÄÀ²¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢·õ»ýÅáÌé¡¢ºûÌÚºé¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢À±Àî¥µ¥é¡¢¼ÒÃÛ
¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.1¡×¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´10¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
¡¡ËÜÂÎ¡§W38mm¡ßH150mm°ÊÆâ
¡¡¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæºÂ¡§W50mm¡ßH42mm°ÊÆâ
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É A¥°¥ëー¥× / B¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà
¡¡¡¡A¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡¹ÃÈåÅÄÀ²¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢·õ»ýÅáÌé¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢¼ÒÃÛ
¡¡¡¡
¡¡¡¡B¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡ºûÌÚºé¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¡¢À±Àî¥µ¥é
¡¡
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W54mm¡ßH86mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢5¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 12»þ¤è¤êÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢5¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢5¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://shop.nijisanji.jp/nijistore_5th_Anniversary.html)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)12»þ～
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯9·î²¼½Ü°Ê¹ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_693
¡¡
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦