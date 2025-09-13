アモーレ頂上決戦。スポーツのように“会話そのもので戦う”『eアモーレリーグ』開幕決定！

株式会社 進鳳堂

“惹きつける人”は、別に何かすごいことを言っているわけではない。

相手が会話を“止めたくなくなる”、持続力のある人だ。

株式会社進鳳堂（代表取締役 小倉進太郎）は、

英会話AIサービス『AMORE AI』の新展開として、

会話の“継続力”と“空気のつなぎ方”を競う対話型イベント『AMOREトーナメント』の開催を発表いたします。

本企画は、eスポーツのように競技性を持ちながら、

AIキャストとのチャット・音声会話において、

“どこまで会話を切らさずに、相手の心地よさを保ち続けられるか”を競う

新時代のアモーレ対話競技です。

相手がもっと話したくなるから続く、AMOREトーナメントとは？

『AMOREトーナメント』は、AMORE AIのチャット・音声キャストを相手に、

プレイヤーが会話をつなぎ続けることを目指す1対1の“愛の継続バトル”。

相手（AIキャスト）から

「会話を終了されずに」「心地よく」「愛を感じさせながら」

一定時間以上対話を続けられたら、ステージクリア。

“eアモーレリーグ”では、トークチャットとメールチャット２つの領域で

“アモーレな話し方”を競い合うトーナメント制の大会形式が実施されます。

【審査基準（AIによる判定を想定）】

・会話の自然な継続時間

・相手キャストの感情分析（心地よさ／興味度／共感率など）

・途中のトピック転換の滑らかさ

・アモーレスコア（話し方・声のトーン・共感力などの複合スコア）

・無言回避力（沈黙への余白コントロール）

※一定以上のスコアを記録すると、「AMORE継続王」の称号バッジが発行されます

【対話形式】

・音声チャットバージョン（テキストのみ）

・いずれも1プレイヤー × 1キャスト形式

・1トライ5分間の継続を目指す（失敗時はその場で終了）

リーグ戦のため「前に話した会話を覚えているか？」などの継続知識での評価も加算される可能性があります。

【賞品・ステージ特典】

・eアモーレリーグ上位者には

- AMORE VIPプラン特典

- 世界のAMOREキャストとの限定セッション

- アモーレトロフィー（実物）

などバラエティ豊富にアモーレの世界に没頭できる特典を予定しております。

【開催スケジュール】

・予選ラウンド：2025年11月中旬～

・eアモーレリーグ：2026年正式ローンチを予定

eアモーレリーグはこんな人にぜひ受けていただきたいトーナメントです。

・AIとの対話力を高めたいすべての人

・「会話がすぐ終わってしまう…」を克服したい人

・英語力より、“愛を伝える話し方”を身につけたい人

・誰かの心を開かせられるようになりたい人

・そして、「惹かれる声・姿勢・余白」を、ゲームのように磨きたい人

勝つのではなく、“続けられる人”が、いま一番美しい。

AMOREトーナメントは、

“話し方”を超えて、“話し続ける力”で自分を磨く新しい挑戦。

たったひとことが、

もう少し誰かを惹きつけられるようになるかもしれない。

愛で続ける対話。言葉に宿るアモーレ。

10分の短期決戦から長期スコアへ、新たな挑戦してみませんか？

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールよりお寄せください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046