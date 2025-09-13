アモーレ頂上決戦。スポーツのように“会話そのもので戦う”『eアモーレリーグ』開幕決定！

“惹きつける人”は、別に何かすごいことを言っているわけではない。
相手が会話を“止めたくなくなる”、持続力のある人だ。



株式会社進鳳堂（代表取締役 小倉進太郎）は、
英会話AIサービス『AMORE AI』の新展開として、
会話の“継続力”と“空気のつなぎ方”を競う対話型イベント『AMOREトーナメント』の開催を発表いたします。



本企画は、eスポーツのように競技性を持ちながら、
AIキャストとのチャット・音声会話において、
“どこまで会話を切らさずに、相手の心地よさを保ち続けられるか”を競う


新時代のアモーレ対話競技です。


相手がもっと話したくなるから続く、AMOREトーナメントとは？

『AMOREトーナメント』は、AMORE AIのチャット・音声キャストを相手に、
プレイヤーが会話をつなぎ続けることを目指す1対1の“愛の継続バトル”。



相手（AIキャスト）から
「会話を終了されずに」「心地よく」「愛を感じさせながら」
一定時間以上対話を続けられたら、ステージクリア。



“eアモーレリーグ”では、トークチャットとメールチャット２つの領域で
“アモーレな話し方”を競い合うトーナメント制の大会形式が実施されます。



【審査基準（AIによる判定を想定）】


・会話の自然な継続時間
・相手キャストの感情分析（心地よさ／興味度／共感率など）
・途中のトピック転換の滑らかさ
・アモーレスコア（話し方・声のトーン・共感力などの複合スコア）
・無言回避力（沈黙への余白コントロール）


※一定以上のスコアを記録すると、「AMORE継続王」の称号バッジが発行されます



【対話形式】


・音声チャットバージョン（テキストのみ）
・いずれも1プレイヤー × 1キャスト形式
・1トライ5分間の継続を目指す（失敗時はその場で終了）



リーグ戦のため「前に話した会話を覚えているか？」などの継続知識での評価も加算される可能性があります。



【賞品・ステージ特典】
・eアモーレリーグ上位者には
　- AMORE VIPプラン特典
　- 世界のAMOREキャストとの限定セッション
　- アモーレトロフィー（実物）
　などバラエティ豊富にアモーレの世界に没頭できる特典を予定しております。



【開催スケジュール】


・予選ラウンド：2025年11月中旬～
・eアモーレリーグ：2026年正式ローンチを予定



eアモーレリーグはこんな人にぜひ受けていただきたいトーナメントです。


・AIとの対話力を高めたいすべての人
・「会話がすぐ終わってしまう…」を克服したい人
・英語力より、“愛を伝える話し方”を身につけたい人
・誰かの心を開かせられるようになりたい人
・そして、「惹かれる声・姿勢・余白」を、ゲームのように磨きたい人



勝つのではなく、“続けられる人”が、いま一番美しい。


AMOREトーナメントは、
“話し方”を超えて、“話し続ける力”で自分を磨く新しい挑戦。



たったひとことが、
もう少し誰かを惹きつけられるようになるかもしれない。


愛で続ける対話。言葉に宿るアモーレ。
10分の短期決戦から長期スコアへ、新たな挑戦してみませんか？



