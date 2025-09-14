事業承継を“らくらく”に　──新サービス『らくらくバトン』提供開始

株式会社OWNIC『らくらくバトン』は、株式会社OWNICの事業承継サービスの一つです。

弁護士が代表を務める株式会社OWNIC（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村 和之）は、中小企業の円滑な事業承継をシンプルかつスピーディーに実現する新サービス『らくらくバトン』の提供を開始しました。

種類株式と信託を組み合わせることで、承継時に生じやすい株式分散や意思決定の混乱を抑え、万が一の事態にも備えられる仕組みを構築します。

サービスの目的や背景

中小企業の経営者の高齢化は進み、事業承継は喫緊の課題となっています。

遺留分対策や税務対策など、国の制度や支援サービスは充実してきましたが、多くは「後継者を決める」「実行時期を定める」といった前提を求められます。

一方で実際には、まだ後継者や時期を決められない経営者も少なくありません。

『らくらくバトン』は、こうした状況でも事業を止めない備えを可能にし、既存の制度やサービスと組み合わせて選択肢を広げる仕組みです。

サービス概要 『らくらくバトン』とは

『らくらくバトン』は、種類株式と信託を活用して事業承継の不安を軽減するパッケージサービスです。

後継者が未定の場合や複数候補がいる場合でも導入可能で、M&Aを将来視野に入れる企業にも対応。

複雑な制度や手続きに縛られることなく、経営を止めない「安心のバトンリレー」を実現します。

特長

スピード導入：通常は約1ヶ月で導入可能。株主構成や必要書類が整えば最短1日での導入も可能

本業に集中：税務・相続の煩雑さに追われず、経営と後継者育成に注力できる

柔軟性：後継者が決まっていない、複数候補がいる、将来的なM&Aを検討している場合にも対応

トラブル回避：遺産分割による経営権争いや遺留分による株式分散を未然に防止

親和性：既存の相続・税務対策に干渉せず、追加対策も組み合わせ可能

想定ユーザー

親族・従業員・役員への承継を検討するオーナー経営者

後継者が未定または複数候補がいる企業

将来M&Aを検討しつつ、万が一に備えたい企業

具体的な承継計画はないが、リスクに備えておきたい経営者

お問い合わせ

サービス詳細・資料請求はこちら：

『らくらくバトン』サービスページ(https://ownic.jp/lp/rakuraku-baton/)

株式会社OWNIC（オーニック）(https://ownic.jp/)

所在地：東京都新宿区新宿1-14-1 岩永ビル3・4階

代表取締役：田村 和之

E-mail：rakuraku@ownic.jp

TEL：03-4500-0525