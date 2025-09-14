●限定生産数500個●『頭文字D』フローティングペンが、『頭文字D』30周年記念イベントに登場！
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
『頭文字D』30周年を記念した公式サーキットイベント、「INITIAL D 30th Anniversary 2days」に新商品の「頭文字Dフローティングペン」が登場！
『頭文字D』30周年を記念したイベント「INITIAL D 30th Anniversary 2days」にて、『頭文字D』フローティングペンを販売致します。
ノリモノ型雑貨ブランドCAMSHOP.JPが企画・販売する『頭文字D』デザインのフローティングペンが、『頭文字D』30周年を記念した公式イベントに登場します。
本製品は、日本製のフローティングペンで生産数は限定500個となっております。
ペン本体を傾けると、藤原拓海が駆る“白黒ツートンのハチロク”をイメージした「藤原とうふ店（自家用）」のフローターがゆっくりと移動します。作中の興奮と疾走感を手元で味わうことができます。
■作品の世界観を凝縮した“フローティングペン”
滑らかなオイルの中を浮遊する「藤原とうふ店（自家用）」のフローター。背景にはハチロクが描かれ、ペンを傾けるたびに「藤原拓海のバトル」を感じることができます。ファン心をくすぐるディテールと、普段使いできる実用性を兼ね備えた逸品です。
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
■フローティングペンは環境配慮素材＆本格仕様
環境への配慮から、素材にはバイオプラスチックや再生プラスチックを使用。中のオイルは医療用グレードの安全性の高いもの（FDA認可済）で、インクは交換可能な替え芯対応で長く愛用いただけます。
フローティングペンは本来「エスケセン社」がデンマークで伝統的技法を用いて生産を行ってきましたが、2025年より生産拠点を日本に移動し、現在は日本で製造を行っております。
(C)しげの秀一/講談社
イベント会場の他、CAMSHOP.JPオンラインサイトでも販売を行っております。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)
【イベント詳細】
『頭文字D』30周年を記念した公式サーキットイベント
『頭文字D』30th Anniversary 2days
2025年9月13日（土）/ 14日（日）
富士スピードウェイにて開催される本イベントでは、
初日は、11年目を迎える人気イベント「FUJI 86/BRZ STYLE」とコラボレーション。
2日目は、作品に登場する全車種を対象に、
作品の世界観を体感できる『頭文字D』World Summit 2025を開催します。
30周年を記念した特別ステージ、来場者参加型の企画など
『頭文字D』の歴史を体感する2日間を、どうかお見逃しなく。
場所：富士スピードウェイ 静岡県駿東郡小山町中日向694
開催：2025年9月13日（土）・14日（日）
Day1：9:00~17:00
Day2：9:00~17:00
周辺道路の状況などにより、ゲートオープンを早める等
変更の可能性がございます。
『頭文字D』30th Anniversary 2days
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
フローティングペン 『頭文字D』 藤原拓海 AE86
■購入方法
現在、CAMSHOP.JP公式サイトにて予約販売受付中！
商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)
【CAMSHOP.JP】
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
商品詳細
サイズ：長さ 15.5cm 直径 8mm
重さ ：約 10g
素材 ：医療用オイル（FDA認可済）、バイオプラスチック、非フタル酸エステル、再生プラスチック
生産国：デンマーク
価格：2200円（2000円+税）
替え芯可能
JAN：4570138434580 (品番：434580)
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
販売元
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
https://x.com/camshop_byfaith
インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
商品紹介ページ
https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)