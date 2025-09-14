《新連載 試し読み》ブルーの絵の具が紡ぐ15年越しの再会――過去と今が交錯する教師ふたりの運命ラブ『教師ふたり、美術室で恋をする。』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『教師ふたり、美術室で恋をする。』（やまだ高菜）が2025年9月14日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

やまだ高菜先生、待望の商業連載がPalcyでスタート！

クズ教師に翻弄されながらも、まっすぐに想い続ける新米教師の一途すぎる恋。振り回されるほどに加速する、胸キュン必至の一途ラブから目が離せません！

『教師ふたり、美術室で恋をする。』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年9月14日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが一挙完全無料で公開！

■あらすじ

クズ美術教師×一途な新米教師、再会から始まる職員室BL！

昔一度だけ会ったお兄さんへの初恋をこじらせながら、高校教師になった龍之介。

すると指導教員として現れたのは、そのお兄さん・鈴木！

15年ぶりの再会に浮き立つ龍之介だったけれど、

鈴木は女たらしでクズな大人になってしまっていた。

それなのに、気まぐれな優しさで龍之介を翻弄してきて…？

「お前、俺のこと好きなの？」

――年上の気だるげ美術教師×一途な新米教師、放課後の職員室BL！

■みどころ

新卒で高校の英語教諭になった龍之介。

生徒たちからは早速、友だち感覚で接されちゃうけれど、彼の優しさは本物！

一人ひとりの良いところをすぐに見つけて褒める姿に、生徒たちからすぐに信頼される先生になることでしょう！

そんな龍之介が英語教諭を目指したのは、小学2年生のとき、公園で出会った一人の“お兄さん”からもらった一枚の絵に元気をもらったから。

彼を外国に連れて行ってあげるという約束を叶えるため、一生懸命英語を学んできたその健気さには胸を打たれる……！

しかし、名前も知らない一度きりの出会いが再び訪れる保証はない――。



それでも龍之介は、「セルリアンブルー」の絵の具で描かれた美術教師の絵を見た瞬間、かつての“お兄さん”鈴木だと気づく。念願の再会が、二人の前に訪れます！

感動したのも束の間。

仕事にも女性にもルーズで気だるげな態度の鈴木先生に、振り回されっぱなしの日々が始まります。

「クズ教師じゃん！」と失望しかけたその瞬間、ふと見せる優しさにまた心を奪われてしまうーー！

そう、クズ男のズルいところって、わかっていても抗えないんです！！（最大の褒め言葉）

同じ高校で教師として向き合うことになった二人。

過去の初恋と、今の自分――その狭間で、これからどんな関係が芽生えていくのか。

第１話の４エピソードが一挙完全無料で公開中！

感動の再会…にはならなかった!? その理由をイッキ読みでどうぞ！

▼やまだ高菜先生 X（旧Twitter）アカウント：@15daifuku710(https://x.com/15daifuku710)

▼作品ハッシュタグ：「#びじゅ恋」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

マンガの続きはマンガアプリPalcyで！

