今号で休刊が決定！連載作品の続きは「キミコミ」で！次世代のカワイイをアナタにお届けする美少女Webコミック誌『コミックシャイニー Vol.10』発売！
キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、次世代のカワイイをアナタに！美少女Webコミック誌『コミックシャイニーVol.10』を発売いたしました。
コミックシャイニーVol.10(https://www.comic-shiny.com/magazine/newmagazine/)
漫画：煎餅、ゆなまろ、りんご水、南瓜かぷちー、金子ある
原作：じゅうぜん、軽井広、林星悟
発売日：2025年9月14日
定価：440円（本体400円＋税10％）
待望のコミックス第1巻が発売中の『じゅうりぷ』をはじめ、人気連載作を多数収録！
次世代のカワイイをアナタにお届けする電子コミック誌『コミックシャイニー Vol.10』は
コミックス第1巻が発売中の『じゅうりぷ』をはじめ、修羅場で怒涛の展開を見せる『キミの理想のメイドになる！』、ついに物語の核心が明かされだした『ステラ・ステップ』など、人気連載作を多数収録！さらに新連載作品の情報も！
※雑誌版は今号で休刊となります。今後は『キミコミ(https://kimicomi.com/)』にてお楽しみください。
【収録作品】
『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました 第6話』
原作：じゅうぜん 漫画：煎餅
『キミの理想のメイドになる！ 第11幕～第13幕』原作：軽井広 漫画：ゆなまろ
『ステラ・ステップ Step.6～Step.7』
原作：林星悟 漫画：りんご水
キャラクター原案：餡こたく
『さきゅりふぁいす！ TARGET.9～TARGET.10』
南瓜かぷちー
『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 7日目』
金子ある
『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました(https://www.comic-shiny.com/title/007/)』
原作：じゅうぜん 漫画：煎餅
事故で亡くなった幼馴染をタイムリープで救い出す！
とある社畜の青春やり直しタイムリープラブコメ、開幕！
『キミの理想のメイドになる！(https://www.comic-shiny.com/title/006/)』
原作：軽井広 漫画：ゆなまろ
ご主人様への恩を返すため、理想のメイドを目指します(ハート)糖度満点王道メイドラブコメ！
『ステラ・ステップ(https://www.comic-shiny.com/title/005/)』
原作：林星悟 漫画：りんご水 キャラクター原案：餡こたく
『このライトノベルがすごい！2024』(宝島社刊)にもランクインした話題作が
コミカライズとなって登場！
荒廃したディストピアで兵器（アイドル）たちが紡ぎ出す愛と絆の物語――
『さきゅりふぁいす！(https://www.comic-shiny.com/title/001/)』
南瓜かぷちー
サキュバス×アイドル＝ちょっぴり過激な日常コメディ！
『腹ぺここぺ子はニクと棲む(https://www.comic-shiny.com/title/002/)』
金子ある
未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる新感覚弱肉強食コメディ！
試し読みはこちら :
https://www.ktcom.jp/samplebook/shi010/
2026年キミコミ(https://kimicomi.com/)内 コミックシャイニーにて連載開始予定の作品を本邦初公開！
不死探偵・冷堂紅葉
漫画：楠元 とうか
原作：零 雫
キャラクター原案：美和野らぐ
（SBクリエイティブ株式会社 GA文庫刊）
究極の密室殺人を解く手がかりは、異能力ーー!?
各所で話題沸騰の本格学園ミステリー!!
午後4時。透明、ときどき声優
漫画：漆赤
原作：岬 鷺宮
キャラクター原案：いちかわはる
（株式会社KADOKAWA MF文庫J刊）
地味なわたしが神声優の代役!?
無色透明な女子高生が「お芝居」に染まる、
前代未聞の替え玉声優による
青春お仕事ストーリーがコミカライズ！
キミが欲しいコミックがここにある。
話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】誕生！
異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！
https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/)
キルタイムコミュニケーションが誇る4つのコミックレーベルの作品が、まとめてご覧いただけます。
