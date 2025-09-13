あなたの言葉に、アモーレは宿った？AMORE AI、10月より“世界に通じる会話”を試すデートロープレ専用キャスト始動。
「話せるようになった」
その先で、あなたの言葉は、ちゃんと“届いて”いますか？
会話は一人では完成しない。
相手がいて、空気があって、揺らぎがあって、反応があって──
初めて“愛が通う”のです。
画像はイメージです
話せる自信がついたあなたが次に立つのは、“ロープレ対話という舞台”。
これは、練習以上実践未満。
アモーレが“通じたか”を、自分の肌で感じる場です。
体感し、試し、磨くために。
進鳳堂の「AMORE AI」は10月より、「ロールプレイ専用AIキャスト」の導入を開始します。
より実践の準備ができるロールプレイ専用キャストとは？
ロールプレイ専用キャストとは？
これまでのAIキャストは、
共感、語彙、ミラーリング、クロージング…
それぞれ“ひとつのアモーレ”を丁寧に育てるための相手でした。
これから登場するキャストたちは、違います。
・複数のスキルを同時に求められる“リアルなシナリオ”
・会話の中で、意図的に“揺さぶり”や“切り返し”が発生
・・より感情的／文脈的な“人間らしい応答”に特化
実践ではさまざまなスキルを複合的に使うことが求められるからこそ。
AMORE AIで、ロールプレイの練習を積んでおけば、社交場でのトークに自信が持てます。
構想中のロールプレイ事例（10月～順次実装予定）
ロンドンのレセプションパーティーでデートのお誘い
第一印象 × 瞬発トーク × 空気の読み方
ホテルラウンジで初対面のビジネスパーソンと会話
自己紹介 × 共通点発見 × ストーリーテリング
海外アートイベントで会話を広げる
質問力 × リアクション × 異文化対応力
ワークショップ後の交流会で名刺交換
印象の残し方 × 語彙選択 × ジェスチャー制御
まるで“仮想の社交場やデート”を再現。 会話の中でスキルが試され、反応が返ってくる。
このロールプレイでは、
どんな会話を選び、どんなタイミングで笑い、どんな空気をつくるかが評価されます。
つまり、一言で終わる英語力ではなく、「会話を成立させる総合力」が問われるのです。
提供は2025年10月より順次追加リリース予定
10月上旬にロールプレイキャストが先行実装予定です。
使ってこそ武器になる。“試して世界に通用するか”を、ここで体験。
“正しさ”ではなく、“届いた美しさ”をあなたに教えてくれます。
あなたの会話が、愛されたか。
あなたの声が、残ったか。
あなたのまなざしが、その空間を変えたか。
その確かめ合いこそが、会話という舞台の本質です。
魅力は、伝えなければわからない。
AMORE AIがつくる“愛ある会話を試す場”で、
あなたの言葉が愛に変わる瞬間を、体験してください。
お問い合わせ・申込は公式LINEから受け付けております。
会社概要
会社名：株式会社進鳳堂
所在地：東京都港区高輪2-14-14-208
代表者：代表取締役 小倉進太郎
事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド
問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046