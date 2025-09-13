世界にアモーレが炸裂するシュートを決めろ！　世界を自由に、気軽に感じる運動体験。アモーレフットサルクラブデビュー！

株式会社 進鳳堂

蹴って、笑って、話して。

アモーレは語学だけじゃない。ピッチから始まることもある。

それは、ミラノ郊外で行われた小さなフットサルだった。

『AMORE AI』の考案者がイタリアを視察中、

現地の日本人駐在員や多国籍メンバーに誘われて参加したフットサル練習試合。

言語も文化もバラバラな20代～40代が、ただボールを追いかけるだけで、自然と笑いが生まれ、

終了後の飲み会では、共通の話題が次々に飛び交った。

「あのスルーパス最高だったね」

「あのフェイント、ブラジル仕込み？」

「で、君って何の仕事してるの？」

自分の趣味や運動環境に海外の人がいるだけで、国際的な社交場になる。

その原体験から着想を得たのが、今回の『アモーレフットサルクラブ』です。

アモーレフットサルクラブとは？５つの特徴

１ 国籍年代問わず、誰でも参加できる！

選手もアモーレを持ったグローバル選手 日本最大級の“外国人参加比率”を目指す

将来的には「日本で一番、外国人が集まるフットサルイベント」を目標に。

AI英会話の実験場としても、リアルな国際社交場としても、成長していく予定です。

２ 世界からの声援を！ マネージャー観客もグローバルアモーレ！

３ グローバルイベント

都内をまず中心に色々なグローバルイベントを実施

４ アモーレフットサルクラブ参加者には、

AMORE AI FUTSAL Spcial Edition をキャンペーン価格でご提供

５ 英語も日本語も飛び交うピッチ

毎回気分はワールドカップ！

イベント概要

世界を身近に楽しむ場。スポーツを通してアモーレを体感する場を作ります。

実施内容：イベント、飲み会、カフェ会、フットサル、サッカー観戦など（任意参加）

開催頻度：不定期（都内主要エリアにて）

参加対象：誰でもOK（初心者歓迎・1人参加／友人参加どちらも可能）

言語：日本語・英語どちらでもOK（語学レベル不問）

参加費：都度連絡（場所やイベント内容による）

ただの“国際交流”じゃない。アモーレ式、3つの特徴

1｜目的は「話せるようになる」じゃなく「仲良くなれる空気をつくること」

ボールを蹴ったあと、自然に隣の人と話したくなる。

その瞬間を大切にする設計になっています。

2｜アモーレ式トークテーマつき

交流会では、毎回トークテーマを設置。「あなたの国の勝負飯は？」「好きな人と一緒に観たい映画」など、恋愛・文化・食のセンスを刺激する問いを用意して仲間との会話を楽しみます。

3｜都内最大級の“外国人参加比率”を目指す

運動しながら仲間を増やし、英語を鍛えたいアモーレ挑戦者募集

参加者はLINE公式アカウントで事前登録受付中！

イベントの告知は、LINE公式アカウントより配信いたします。

参加希望者は事前登録を推奨。1人参加も歓迎、飛び入り参加も柔軟に対応しております。

お問い合わせはAMORE AI公式LINEまたは、メールアドレスより受け付けております。

公式メール：info@amore-ai.jp

走って、笑って、愛される。 “世界にモテる”は、ピッチの上でも育てられる。

言葉だけでは伝えきれないものが、スポーツにはあります。

アモーレには、偶然も必要だけど、場をつくる勇気も必要です。

『アモーレフットサルクラブ』は、

そんな“つながるきっかけ”を、あなたの生活の中に増やすために生まれました。

世界に羽ばたく仲間を増やし動ける体を作りましょう！

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046