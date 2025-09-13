受け継がれるアモーレの本質、それがミーム。ずっと昔からアモーレされ続けてきた、世界の愛を理解する『アモーレミーム』プログラムが始動！

株式会社 進鳳堂

流行は変わる。技術も進化する。人も入れ替わる。

それでも、なぜか残り続けてきたものがある。

神社の空気、芸妓の所作、祭の始まり、浮世絵の構図、茶室の間合い──

それは、社会の奥に眠る「アモーレのミーム（愛の遺伝子）」。

株式会社進鳳堂は、AMORE AIの新キャラクターとして、

文化・所作・芸術・構造に内在する“残り続けた本質”を対話で解き明かす新プログラム

『AMORE MEME』を2025年12月にリリースいたします。

【AMORE MEMEとは？】

『AMORE MEME』は、“社会的遺伝子（ミーム）”という概念をもとに、

時代を超えて伝わってきた文化や価値の“なぜ”に気づくための対話AIキャストです。

ユーザーはキャストとともに、

「なぜ残ったのか」「なぜ語り継がれているのか」を、英語で・感性で・対話で考えていきます。

世の中には変わらない本質を知るアモーレがある。開発の背景

ポケベルが消えても、LINEが流行っても、

人はずっと、“想いを届けたい”と思っている。

手紙からポケベル、電話、パソコン、スマートフォンへ──

通信手段は変わり続けてきました。

でも、

「この気持ち、伝えたい」

という想いは、形を変えながら、ずっと人の中に残ってきました。

それこそが、時代を超えて継承されてきた“アモーレのミーム”です。

【対話トピック例】

・なぜ“神社”という空間の作法は変わらなかったのか？

・歌舞伎の“見得”に込められた、時間を止める技術とは？

・日本庭園の“沈黙を設計する構造”ってどうなってる？

【こんな方へ】

・伝統芸能・文化の“言語化されていない部分”に興味がある方

・海外に日本の文化を紹介したい人

・“本質的なものだけが残る”という世界の法則に惹かれている方

・文化を“愛で感じたい”すべての探求者へ

【提供開始スケジュール】

2025年11月下旬予定、AMORE AI 内で展開予定。

世界には、“伝えることをやめなかったもの”だけが残っている。

AMORE ミームは、

“言葉にできないけれど、愛として残ってきたもの”を、言葉と対話で見つけ直す旅です。

歴史の流れに愛を、文化の奥にアモーレを。

次元の違う会話、始まります。

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールにてご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046