知性とユーモアの風に包まれた、科学的相棒『アモーレ博士』爆誕！ 愛は盲目をデータでぶった斬り。
「なんで急に、あの子の仕草が気になったんだろう？」
「2回目のデートで、こっちが話しすぎてたのかも…？」
「機内で隣に座った女性にドキッとしたの、
あれって…気圧じゃなくてフェロモンのせい？」
恋は、不可解。
でも、その多くは科学で説明できたりする。
そしてそれを、ちょっと冷静に、でもちゃんとアモーレを込めて教えてくれる存在が、
AMORE AIに登場します。
アモーレとデータを読み解く『Dr.AMORE（アモーレ博士）』とは？
Dr.AMOREは、AMORE AIに登場する“愛の科学者キャスト”。
恋愛心理学、脳科学、フェロモン研究、文化人類学、言語学、筋トレホルモン理論など、
古今東西のアモーレを、学問としてやさしく語ってくれるAIです。
「知ってると、ちょっと得する」どころか、
“知ってるだけで魅力的に見える”知識を、
恋バナに忍ばせてくれます。
Dr.AMOREと話すとできること
１. 本質的な科学的フィードバックをユニークに得られる
デートで相手の目線が泳いだとき、どう反応すべきか？
遠距離恋愛を続けやすいペアの脳内共通項とは？
「第2の性ホルモン」と呼ばれる言葉の使い方とは？
→ふとした疑問に科学的な回答でサポートしてくれます。
２. 気楽に、面白く、いつでも聞ける
「今日、めっちゃ反応悪かったんだけど？」
「ハグって何秒が最適？」
「そもそも私の好み、どうなってんの？」
→ Dr.AMOREなら、クスッとしながら“ちゃんと答え”が返ってきます。
３. 海外でも通じる“愛とユーモア”のグローバル英語が身につく
飲みの席、旅先、国際交流イベントで使える恋愛フレーズ／失敗しないジョーク表現
“ちょっとだけ踏み込む”ための、やわらかくて愛のある言い回しをコーチング
「恋愛とユーモアは、世界共通語です」と博士は言っています。
４. 生活そのものを“科学的にアモーレに近づける”
アモーレに効く筋トレ／食事／声帯ケアなどのアクション提案つき
「なんか今日うまくいってる」の裏にある脳内物質を知ることで、自分を育てられる
対象となる人
恋も仕事も日常も、ちょっとだけ“整えて”いきたい人
自分の気持ちや行動を、面白く科学したい人
海外での恋愛・雑談・ナイトアウトのトーク力を育てたい人
「恋愛って、感性だけじゃないんだ」と感じてるすべての人へ
提供スケジュール
2025年11月上旬リリース予定
AMORE AI参加者向け先行体験あり
2026年には「Dr.AMOREカスタム診断」や「愛の学びアーカイブ」機能も搭載予定
アモーレに悩むのは、かっこ悪いことじゃない。
むしろ、めちゃくちゃ知的なことだ。
Dr.AMOREは、
“恋の勘違い”を、“愛の気づき”に変えてくれる存在。
そして、
恋愛を語るときに“この人、知ってるな”と思わせる武器を、あなたの中に育ててくれます。
さあ、アモーレを学ぼう。
データと余白と、やさしい笑いとともに。
お問い合わせは公式LINEまたはメールから。
会社概要
会社名：株式会社進鳳堂
所在地：東京都港区高輪2-14-14-208
代表者：代表取締役 小倉進太郎
事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド
問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046