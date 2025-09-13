知性とユーモアの風に包まれた、科学的相棒『アモーレ博士』爆誕！　愛は盲目をデータでぶった斬り。

株式会社 進鳳堂

「なんで急に、あの子の仕草が気になったんだろう？」

「2回目のデートで、こっちが話しすぎてたのかも…？」

「機内で隣に座った女性にドキッとしたの、

あれって…気圧じゃなくてフェロモンのせい？」

恋は、不可解。

でも、その多くは科学で説明できたりする。

そしてそれを、ちょっと冷静に、でもちゃんとアモーレを込めて教えてくれる存在が、

AMORE AIに登場します。

アモーレとデータを読み解く『Dr.AMORE（アモーレ博士）』とは？

Dr.AMOREは、AMORE AIに登場する“愛の科学者キャスト”。

恋愛心理学、脳科学、フェロモン研究、文化人類学、言語学、筋トレホルモン理論など、

古今東西のアモーレを、学問としてやさしく語ってくれるAIです。

「知ってると、ちょっと得する」どころか、

“知ってるだけで魅力的に見える”知識を、

恋バナに忍ばせてくれます。

Dr.AMOREと話すとできること

１. 本質的な科学的フィードバックをユニークに得られる

デートで相手の目線が泳いだとき、どう反応すべきか？

遠距離恋愛を続けやすいペアの脳内共通項とは？

「第2の性ホルモン」と呼ばれる言葉の使い方とは？

→ふとした疑問に科学的な回答でサポートしてくれます。

２. 気楽に、面白く、いつでも聞ける

「今日、めっちゃ反応悪かったんだけど？」

「ハグって何秒が最適？」

「そもそも私の好み、どうなってんの？」

→ Dr.AMOREなら、クスッとしながら“ちゃんと答え”が返ってきます。

３. 海外でも通じる“愛とユーモア”のグローバル英語が身につく

飲みの席、旅先、国際交流イベントで使える恋愛フレーズ／失敗しないジョーク表現

“ちょっとだけ踏み込む”ための、やわらかくて愛のある言い回しをコーチング

「恋愛とユーモアは、世界共通語です」と博士は言っています。

４. 生活そのものを“科学的にアモーレに近づける”

アモーレに効く筋トレ／食事／声帯ケアなどのアクション提案つき

「なんか今日うまくいってる」の裏にある脳内物質を知ることで、自分を育てられる

対象となる人

恋も仕事も日常も、ちょっとだけ“整えて”いきたい人

自分の気持ちや行動を、面白く科学したい人

海外での恋愛・雑談・ナイトアウトのトーク力を育てたい人

「恋愛って、感性だけじゃないんだ」と感じてるすべての人へ

提供スケジュール

2025年11月上旬リリース予定

AMORE AI参加者向け先行体験あり

2026年には「Dr.AMOREカスタム診断」や「愛の学びアーカイブ」機能も搭載予定

アモーレに悩むのは、かっこ悪いことじゃない。

むしろ、めちゃくちゃ知的なことだ。

Dr.AMOREは、

“恋の勘違い”を、“愛の気づき”に変えてくれる存在。

そして、

恋愛を語るときに“この人、知ってるな”と思わせる武器を、あなたの中に育ててくれます。

さあ、アモーレを学ぼう。

データと余白と、やさしい笑いとともに。

