Han Seung Yeon JAPAN 1st EP『I・恋』発売記念ショーケースを室町三井ホールで開催！

KARAのメンバーであり女優・シンガーとして活躍するHan Seung Yeon（ハン・スンヨン）が、2025年9月13日（土）、東京・室町三井ホールでJAPAN 1st EP『I・恋』の発売記念ショーケースを開催した。約60分にわたるステージは、歌とトーク、ファン参加型の企画で構成され、会場に集まった観客を大いに楽しませた。

新曲披露とアルバムへの想い

オープニングではEP収録曲である「I-GOO」を披露し、可愛らしいコンセプトの曲で会場を一気に引き込んだ。続くトークでは、久しぶりのソロ活動への想いや「I・恋」に込めたコンセプトを語り、制作過程でのエピソードも披露。ファンに向けて「日本でオリジナルの音楽を届けることができて嬉しい」と喜びを伝えた。

ステージ中盤には、ガチャガチャで出たお題に答える「真実ゲーム」で素顔を見せ、会場は笑いと拍手に包まれた。さらに、来場者から事前に寄せられた質問に応えるコーナーでは、率直な言葉でファンと交流し、距離の近さを感じさせた。

感動を誘った「フユザクラ（Second Bloom）」とタイトル曲「初恋」

スンヨン自ら作詞・作曲に参加した「フユザクラ（Second Bloom）」では、曲に想いを込めた温かい歌声を披露。観客を静かに魅了し、感動と余韻を残した。

最後はEPのタイトル曲「初恋」を披露。撮影可能曲として特別に公開され、観客はスマートフォンを掲げてこの瞬間を記録に残した。

新たな第一歩

「I・恋」発売に先駆けて行われた今回のショーケースは、スンヨンにとって日本活動の新たな第一歩を飾る特別なイベントとなった。集まったファンと共に作り上げた時間は、彼女の今後の活動への期待をさらに高めるものとなった。

【アルバム情報】

タイトル：Han Seung Yeon JAPAN 1st EP 「I・恋」

2025年10月3日（金）発売

「I・恋」 通常盤 HJCS -2532 \1,980(税込)

「I・恋」 初回限定盤A CD+DVD HJCS -2533 \3,300(税込)

「I・恋」 初回限定盤B CD＋Photo Book HJCS -2534 \4,950(税込)

【ショーケース セットリスト】

- I-GOO- フユザクラ（Second Bloom）- 初恋

