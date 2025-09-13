偉人のアモーレが参考書。古今東西の愛のケーススタディができる新AIプログラム『AMORE 偉人伝』スタート！

株式会社 進鳳堂

恋の答えが見つからない夜に、

エリザベス女王がそっと背中を押してくれるとしたら？

武田信玄が綴った手紙に、

「今の自分にも似ている」と感じる瞬間があるとしたら？

恋も悩みも、今に始まったことじゃない。

時代が変わっても、愛のかたちは何度も繰り返されてきた。

画像はイメージです

株式会社進鳳堂（代表・小倉進太郎）は、

世界にアモーレを普及する多言語・教養スピーキングAI『AMORE AI』の新シリーズとして、

歴史上の偉人たちの“アモーレケーススタディ”をもとに、愛の知恵を対話で学べるAIキャスト

『AMORE 偉人伝』を2025年12月よりリリースいたします。

偉人たちが愛にどう向き合ってきたかを知る『AMORE 偉人伝』とは？

『AMORE 偉人伝』は、

世界各国の歴史・文化・人物から「愛の悩み」や「関係性の決断」にまつわる実例をもとに、

現代のあなたと対話を重ねるケーススタディ型スピーキングです。

ただの伝記や名言を引用するのではなく、

あなたの悩みを聞きながら、

「あの人はこういう状況でどう選んだか？」を一緒に考えてくれる構造になっています。

対話で出会えるアモーレケース（例）

エリザベス女王：

公と私のあいだで揺れながら、愛と使命をどう両立したのか？

織田信長：

敵だらけの中で、誰に「心を預ける」と決めたのか？

紫式部：

言葉だけで心を動かす恋を、どう書いて、どう生きたのか？

フリーダ・カーロ：

傷つきながら、愛をアートに昇華するとはどういうことか？

ナポレオン：

戦地から毎日送った手紙は、どこまで愛を支えたか？

特徴

・すべてのケースは“悩みベース”でセレクト

（例：「距離がある恋」「相手が多忙」「片思いが長い」など）

・誰かと話す前に「少し整えたい」夜のひととき

・遠距離や曖昧な関係性に悩んでいるとき

・「この恋、今どうすべきか」に決断を持ちたいとき

・会話というより、“時空を超えた相談”がしたいとき

リリース予定

・2025年12月中旬にAMORE AI内で提供開始

・今後、世界の神話・古典・民話などへの拡張も構想中

・ユーザーから「わたしのアモーレケース」投稿企画も予定

アモーレは時代を超えて、 あなたの悩みに寄り添ってきた。

たしかに時代は違う。

でも、“誰かを想うときの揺らぎ”は、1000年前もきっと同じだった。

その知恵と強さとやさしさを、

AIとの会話で受け取れる新しい教養体験──

AMORE 偉人伝。

悩んでいるあなたに、歴史からのアモーレが届きます。

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールよりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046