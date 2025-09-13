【速報！１.】イベント「オトメイトパーティー2025」9月13日（土）[夜公演]にて新情報を発表！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社は、本日9月13日（土）に実施した女性向けゲームブランド「オトメイト」のイベント「オトメイトパーティー2025」[夜公演]にて、今後発売を予定している新作タイトルの新情報などを発表いたしました。

9月13日（土）[夜公演]では、新作となる3タイトルの制作発表や今後発売予定をしているタイトルの続報が発表されました。

イベントでの発表を受け、本日9月13日（土）21時30分より特設サイトを開設しております。

こちらではイベント内で発表された各タイトルの情報、放映されたプロモーション映像を随時公開していきますので、ぜひご覧ください！

https://www.otomate.jp/event/party/2025/newtitle/

※一部、イベントで放映された映像内容と若干異なる場合もございます。

イベント「オトメイトパーティー2025」で発表されました各タイトルの今後の展開・詳細につきましては、時期をあらためてご案内させていただきます。

これからの「オトメイト」、ならびにアイディアファクトリーにぜひご注目ください！

■「オトメイト」新作タイトル発表

・タイトル：神隷心中

・ジャンル：癒やし手が救う恋愛ADV

・キーワード： 国民を守る『神の奴隷』、奴隷を生かす『癒やし手の巫女』、異能力バトル

・スタッフ： プロデューサー：亜文、キャラクターデザイン・原画：生川、ディレクター：ゆきみなべ、シナリオ：ゆきみなべ、榎戸乃ばら

・タイトル概要： 誰に触れ、誰を救い、誰を犠牲にする――？

神様の奴隷――『神隷(しんれい)』たちが

化け物から国民を守る、もうひとつの日本。

異世界転生したあなたは、

神隷を治療できる唯一の存在――『巫女(みこ)』となり

彼らを平等に癒やすよう命じられる。

「癒やすなんて……私は普通の人間なのに」

癒やし手を持つあなたと神の奴隷たちが紡ぐ、時空を越える恋愛譚。

・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

・コピーライト：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY/CLASSMATE

・ティザームービー： https://youtu.be/SCYOc_lu6Uk

■「オトメイト」タイトル 追加情報発表

・タイトル：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女

・ジャンル：女性向けドラマティックADV

・キーワード：変若水(おちみず)、薄桜鬼、ロシア戦役

・スタッフ：総合ディレクター：藤澤 経清、キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー

・参加キャスト：前野 智昭、鈴木 崚汰、八代 拓、岡本 信彦、古川 慎 ほか

・タイトル概要：「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする

舞台は19世紀初頭の東欧。

日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。

地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。

そして、ナポレオンのロシア侵攻と共に、物語は動き出す――

『薄桜鬼』シリーズのスピンオフ作品。変若水(おちみず)の起源を探る物語。

メインキャラクターのキャスト情報を初公開。

・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

・コピーライト：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・公式SNS（X）： https://x.com/WitchB_otomate

・キャスト発表PV： https://youtu.be/BOCFOt0GeYE

・タイトル：MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-

・ジャンル：プロバスケ選手の激アツ恋愛ADV

・キーワード：川崎ブレイブサンダース、男女混合プロバスケリーグ、勝利と敗戦

・スタッフ：キャラクター原画：中村 龍徳、監修：B.LEAGUE所属プロバスケットボールクラブ 川崎ブレイブサンダース、監修・アドバイザー：AKB48 大盛 真歩、布袋 百椛

・参加キャスト：沢城 千春、榎木 淳弥、寺島 拓篤、中島 ヨシキ、杉田 智和 ほか

・タイトル概要：最強(MIX)チームで勝利(TOP)を奪い取れ！

プロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」と、アイドルグループ「AKB48」が監修する新感覚女性向け恋愛ゲーム。

川崎ブレイブサンダースを舞台に、選手となった主人公がチームと共に男女混合リーグで奮闘するストーリーで、多くの苦難や逆境が襲いかかる中での熱いドラマや、甘くもどかしい物語を描きます。

メインキャラクターのキャスト情報を初公開。

・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

・コピーライト：(C)KAWASAKI BRAVE THUNDERS/AKB48/VISUALNOTES./IDEA FACTORY

・公式SNS（X）：https://x.com/MIX_otomate

・キャスト発表PV： https://youtu.be/cW5_U7XeOic

【オトメイトについて】

「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、15周年を迎えた「薄桜鬼」や劇場版アニメが公開された「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch(TM)タイトルの展開に力を入れており、既に86タイトルを発売（2025年9月13日現在）。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。

オトメイトポータルサイト： https://www.otomate-p.jp/

オトメイト公式SNS： https://x.com/OtomateWeb