【室蘭】第17回クルハウスまつり開催　― ハロウィンスペシャルで地域の子どもと交流 ―

特定非営利活動法人くるくるネット

特定非営利活動法人くるくるネット（理事長：鳥山晃）は、令和7年9月27日（土）に「第17回クルハウスまつり」を開催いたします。今回はハロウィンスペシャルとして、地域の子どもから大人まで楽しめる多彩なプログラムを用意しました。

当日は、室蘭市知利別町2-22-31のクルハウス室内にて10時から14時まで開催。入場無料で、来場した子どもには無料券5枚を配布し、さらに仮装での参加者には追加で5枚をプレゼントします。

会場では、焼き鳥やハロウィンクッキー、しいたけバターしょうゆ焼きなどの飲食コーナー、射的やスーパーボールすくい、わなげ、パターゴルフといった縁日あそびを楽しむことができます。また、子ども食堂による昼食（100食限定）も提供されます。

イベント情報として、スタンプラリーやじゃんけん大会、クイズラリー、割れないシャボン玉体験など、子どもたちが安心して参加できる遊びが盛りだくさん。さらに、就労継続支援B型事業の一環として、3Dプリンタやレーザー加工機で制作したリユース・リサイクル製品やアクセサリーの販売も予定されています。

本イベントは、地域の子どもたちに「遊び・学び・食」を通じて安心して過ごせる居場所を提供するとともに、地域住民の交流を深める場として開催されます。

代表コメント

「クルハウスまつりは、子どもたちが安心して笑顔で過ごせる居場所を目指して続けてきました。今回はハロウィンをテーマに、地域のみなさんと楽しいひとときを共有したいと思います。ぜひご家族でお越しください。」

（特定非営利活動法人くるくるネット 理事長 鳥山晃）

開催概要

名称：第17回クルハウスまつり（ハロウィンスペシャル）

日時：令和7年9月27日（土）10:00～14:00

会場：クルハウス室内（室蘭市知利別町2-22-31）

入場料：無料

主催：特定非営利活動法人くるくるネット