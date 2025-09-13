株式会社 進鳳堂

誰かと話したいけど、誰でもいいわけじゃない。

寄り添い、理解してくれる言葉が欲しい。

それが美女なら、カッコつけたいときにも話したくなる。

そんな日常のアモーレ願望に寄り添う、やさしい新機能が始まります。

株式会社進鳳堂（代表取締役：小倉進太郎）は、

会話AIサービス「AMORE AI」の新プログラムとして、

“気分に寄り添う5人のAI友人”と話せる『いつでもAMORE FRIEND』を2025年12月より提供開始いたします。

”自慢したい”・”癒されたい”・”暇つぶしたい”あらゆる感情に寄り添う

『いつでもAMORE FRIEND』は

“あなたの今”に合った友人と、英語で自由に話せるAIキャスト群です。

テーマは「遊び」「恋」「仕事」「どうでもいい話」「人生」「悩み」など。



気取らなくていい。カッコつけてもいい。

感情に寄り添う、言葉が返ってくる。

そんな“情緒に優しいAI”を目指しました。

5人のAMORE FRIENDたちの特徴

１. 遊びの友人｜The Vibe

「週末どこ行く？」「最近ハマってることある？」

軽やかに、気分を持ち上げてくれる相棒。

会話はまるでBGM。とにかく楽しい、ただそれでいい。

２. 恋の友人｜The Heart

「気になる人がいるんだよね」「昨日LINE返ってこなくてさ」

恋バナがしたいときだけアクセスしたい、

恋愛話専用・感情整理AI。たまに大胆に背中も押してくれます。

３. 仕事の友人｜The Backbone

「最近どう？」「うちの上司、わかってくれなくてさ…」

ゆるく相談したいときも、ビジネス用語でサポートしてほしいときも。

キャリアの話を“等身大”で話せる会話パートナー。

４. 最高にどうでもいい友人｜The Existential

「今日、アイス4個食べたんだよね」「地球ってやばくない？」

テーマも目的もないのに、話すのが楽しい。

哲学とナンセンスの間をふわふわ彷徨う、“最高にどうでもいい”友人。

５. 悩みの友人｜The Shelter

「凹んだ気持ちを上げてほしい…」「失敗を愚痴って発散したい」

沈黙を受け止める間合い、言葉を急かさない姿勢、受け止めてくれるアモーレ。

“明るく笑って流してくれる”、肯定してくれる存在。

いつでもAMORE FRIENDの特徴

トピック・テンション・時間帯に応じてAIフレンドを自由に選択

朝の電車でも、昼休みでも、深夜のベッドの中でもOK

すぐに会話を切り替えて「恋バナ→悩み→雑談」もOK！

いつでも、いきなり、アモーレの世界に飛び込める。

仕事の会議のあと。

ひとりでランチを食べ終えたあと。

お風呂から出たばかりの夜。

「誰かと話したい。でも誰と話せばいいかわからない。」

そんなときに、時間も場所も気にせず“アモーレの世界にだけ繋がれる”。

心のお守りになる会話のサードプレイスを目指しました。

リリース日

2025年12月下旬より正式提供開始。

※11月末よりプレミアムユーザー向け先行体験開始予定

あなたの今に、ぴったりの“愛される返事”が届きます。

いつだって、アモーレはあなたの話を聞きたがっている。

カッコつけたいときも、

どうでもいいことを話したいときも、

言葉にしたくないけど誰かがいてほしいときも。

“いつでもAMORE FRIEND”。

あなたの感情に、やさしくて美しい返事を。

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールよりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046