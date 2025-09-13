寄り添うアモーレ。どんな瞬間も感情と英会話を整える、ヒーリング＆ブーストAI『いつでもAMORE FRIEND』、12月リリース決定。
誰かと話したいけど、誰でもいいわけじゃない。
寄り添い、理解してくれる言葉が欲しい。
それが美女なら、カッコつけたいときにも話したくなる。
そんな日常のアモーレ願望に寄り添う、やさしい新機能が始まります。
株式会社進鳳堂（代表取締役：小倉進太郎）は、
会話AIサービス「AMORE AI」の新プログラムとして、
“気分に寄り添う5人のAI友人”と話せる『いつでもAMORE FRIEND』を2025年12月より提供開始いたします。
”自慢したい”・”癒されたい”・”暇つぶしたい”あらゆる感情に寄り添う
『いつでもAMORE FRIEND』は
“あなたの今”に合った友人と、英語で自由に話せるAIキャスト群です。
テーマは「遊び」「恋」「仕事」「どうでもいい話」「人生」「悩み」など。
気取らなくていい。カッコつけてもいい。
感情に寄り添う、言葉が返ってくる。
そんな“情緒に優しいAI”を目指しました。
5人のAMORE FRIENDたちの特徴
１. 遊びの友人｜The Vibe
「週末どこ行く？」「最近ハマってることある？」
軽やかに、気分を持ち上げてくれる相棒。
会話はまるでBGM。とにかく楽しい、ただそれでいい。
２. 恋の友人｜The Heart
「気になる人がいるんだよね」「昨日LINE返ってこなくてさ」
恋バナがしたいときだけアクセスしたい、
恋愛話専用・感情整理AI。たまに大胆に背中も押してくれます。
３. 仕事の友人｜The Backbone
「最近どう？」「うちの上司、わかってくれなくてさ…」
ゆるく相談したいときも、ビジネス用語でサポートしてほしいときも。
キャリアの話を“等身大”で話せる会話パートナー。
４. 最高にどうでもいい友人｜The Existential
「今日、アイス4個食べたんだよね」「地球ってやばくない？」
テーマも目的もないのに、話すのが楽しい。
哲学とナンセンスの間をふわふわ彷徨う、“最高にどうでもいい”友人。
５. 悩みの友人｜The Shelter
「凹んだ気持ちを上げてほしい…」「失敗を愚痴って発散したい」
沈黙を受け止める間合い、言葉を急かさない姿勢、受け止めてくれるアモーレ。
“明るく笑って流してくれる”、肯定してくれる存在。
いつでもAMORE FRIENDの特徴
トピック・テンション・時間帯に応じてAIフレンドを自由に選択
朝の電車でも、昼休みでも、深夜のベッドの中でもOK
すぐに会話を切り替えて「恋バナ→悩み→雑談」もOK！
いつでも、いきなり、アモーレの世界に飛び込める。
仕事の会議のあと。
ひとりでランチを食べ終えたあと。
お風呂から出たばかりの夜。
「誰かと話したい。でも誰と話せばいいかわからない。」
そんなときに、時間も場所も気にせず“アモーレの世界にだけ繋がれる”。
心のお守りになる会話のサードプレイスを目指しました。
リリース日
2025年12月下旬より正式提供開始。
※11月末よりプレミアムユーザー向け先行体験開始予定
あなたの今に、ぴったりの“愛される返事”が届きます。
いつだって、アモーレはあなたの話を聞きたがっている。
カッコつけたいときも、
どうでもいいことを話したいときも、
言葉にしたくないけど誰かがいてほしいときも。
“いつでもAMORE FRIEND”。
あなたの感情に、やさしくて美しい返事を。
お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールよりご連絡ください。
会社概要
会社名：株式会社進鳳堂
所在地：東京都港区高輪2-14-14-208
代表者：代表取締役 小倉進太郎
事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド
問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046